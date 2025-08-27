Después de dejar dos puntos sobre la hora ante Lanús por el Torneo Clausura, River busca rápida revancha en el partido del jueves por los octavos de final de la Copa Argentina frente a Unión. Para el duelo Marcelo Gallardo define si contará o no con Paulo Díaz mientras que haría un cambio de esquema donde pondrá juntos a Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El entrenador aguarda la evolución del zaguero chileno, quien será sometido a una exigente prueba física este miércoles para determinar si está en condiciones de jugar. Si no llega a estar en condiciones, Lautaro Rivero volverá a ser titular como ante el Granate.

El resto de la defensa se mantendrá con los habituales: Franco Armani en el arco, Gonzalo Montiel como lateral derecho, Lucas Martínez Quarta como primer central y el neuquino Marcos Acuña en el carril izquierdo. En el medio, si bien puede haber sorpresas, Gallardo elegiría a los tres que jugaron ante Libertad: Enzo Pérez, Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández.

La gran novedad estará en ataque, con lo que será el tridente ofensivo que el Muñeco pensaba desde el comienzo de la campaña, pero que las lesiones le impidieron alinear. Colidio, Salas y Driussi compondrían la ofensiva ante el Tatengue.

La posible formación de River

De esta manera, el Millonario formaría ante Unión el jueves con: Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maxi Salas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El encuentro se disputará desde las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.