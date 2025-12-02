La Federación de Productores de Río Negro y Neuquén alertó sobre el difícil escenario que atraviesa la fruticultura regional tras los recientes temporales de granizo y el avance de la sarna en los montes. Sebastián Hernández, presidente de la entidad, reconoció que “está complicada la temporada. El granizo en cinco minutos te barre todo el esfuerzo del año”.

El dirigente explicó en Radio La Super que la única manera de defenderse de este tipo de fenómenos es con la malla antigranizo, aunque su costo resulta inaccesible para la mayoría. “Sólo un 8% de los productores la tiene y ese es el gran problema. Hablamos de 15 a 20 mil dólares inalcanzables por hectárea en la malla antigranizo. Los productores necesitan financiamiento para ese sistema”, subrayó.

El dirigente detalló que el 10 de noviembre se registraron tormentas de gran magnitud, con chacras que sufrieron el 100% de daños. Desde Cipolletti hasta Paso Córdoba. “Casi 200 productores fueron los damnificados en diferentes porcentajes. Con daños que superan las 5.000 hectáreas”

“Este fin de semana en Valle Azul y Chimpay, hubo un desastre pocas veces visto. En Huergo se vio una vez. El granizo te rompe el fruto y la planta, te saca todas las hojas, te genera un problema no solamente para esta época y para dos temporadas más. Hablamos de casi tres años para que se recupere la planta. No estamos preparados para este tipo de tormentas”, describió.

En el Valle Medio, Hernández estimó que unas 500 hectáreas resultaron afectadas, consolidando un panorama que calificó como “desolador”. La Federación insistió en la necesidad de financiamiento y acompañamiento institucional para que los productores puedan sostener la actividad y recuperar las chacras dañadas.

En cuanto a la sarna, Hernández indicó que las lluvias constantes generan condiciones de infección en hojas y frutos. “La sarna se genera con tanta lluvia. Y debemos aplicar tratamientos preventivos, si lo dejas pasar te genera una mancha negra que será imposible comercializarla. Hay que tener el resguardo y hacer las aplicaciones, está más al alcance del productor que la malla”, señaló, aunque advirtió que los daños acumulados son significativos.