La llegada de los hijos de la China Suárez a Turquía se convirtió en un verdadero acontecimiento familiar marcado por la emoción y un clima festivo que la actriz planificó con dedicación. Tras varias semanas separados, Magnolia y Amancio volvieron a reencontrarse con su mamá, quien ya había dejado lista una sorpresa especial para recibirlos en su casa, completamente ambientada para la Navidad.

Desde que decidió instalarse en Estambul junto a Mauro Icardi, la China Suárez supo que debía organizar cuidadosamente los tiempos de convivencia con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Mientras que con Cabré la coordinación fue más sencilla, con Vicuña aún se mantienen negociaciones para definir los períodos de viaje y estadías de los pequeños.

Apenas supo que Magnolia y Amancio tenían el vuelo confirmado, la China Suárez puso manos a la obra y preparó un recibimiento inolvidable. Globos, luces cálidas, guirnaldas, adornos rojos y dorados y un árbol navideño imponente formaron parte del decorado que dejó listo para sorprender a los chicos. “Bienvenidos mis amores”, escribió en sus redes, acompañando el video del momento en el que ellos ingresaban al hogar y recorrían cada espacio con los ojos brillando de felicidad.

Para la China Suárez, las fiestas tienen un significado especial desde que sus hijos descubrieron su fanatismo por la decoración navideña. Por eso, convertir la casa turca en un rincón lleno de magia se volvió casi una tradición familiar anticipada, que este año adquirió un valor emocional aún mayor por la distancia previa.

Mientras Magnolia y Amancio ya disfrutan de sus días en Estambul, la situación de Rufina transita por un camino diferente. La mayor de los hermanos se quedó en la Argentina para asistir al casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo, un evento al que no quería faltar y que forma parte de la dinámica familiar que mantienen con su padre.

Sin embargo, está previsto que Rufina vuelva a Turquía una vez que finalice la boda, para sumarse a la celebración de Nochebuena y Navidad junto a la China Suárez, Mauro Icardi y sus hermanos menores. Serán unos días de unión, festejo y reencuentro en el nuevo hogar de la actriz.

Según trascendió, el acuerdo actual establece que, pasado el 25 de diciembre, Magnolia y Amancio regresarán a Buenos Aires para recibir el Año Nuevo junto a Benjamín Vicuña y el resto de sus hermanos. De esta manera, la familia continúa ajustando calendarios y distancias para que todos puedan compartir momentos especiales pese a la complejidad geográfica.

Mientras tanto, el cálido recibimiento de la China Suárez en Turquía vuelve a demostrar que, sin importar la distancia, el amor y la convivencia familiar pueden encontrar nuevas formas de celebrarse.