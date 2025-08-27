Con el triunfo de Rincón de visitante, así sigue la quinta fecha de Lifune

Continuidad de la quinta fecha del Torneo Oficial A de LIFUNE, En la noche del martes, el Deportivo Rincón se llevó los tres puntos en su visita ante Pacífico tras imponerse por 1-0, saliendo del fondo de la tabla. hoy desde las 16hs, Independiente recibe a Alianza cerrando el quinto capítulo del torneo.

en un duelo con necesidades diferentes, fue el León del norte quien pudo festejas, tras un trámite parejo, con chances para los dos lados, llegó en el cierre del cotejo, el único tanto del juego a los 45` Lucas Inostroza puso en ventaja al elenco del norte neuquino, que suma ahora 4 unidades, aún tiene pendiente un juego ante Don Bosco, y se escapa del último lugar de las posiciones.

La fecha tendrá su cierre hoy miércoles 16hs, cuando Independiente reciba a Alianza en La chacra. El rojo va en búsqueda de la punta del campeonato, que lo tiene a Maronese, mientras que el Celeste de prenderse en la pelea en el caso de sumar de a tres, en lo que será el primer partido de Jorge Lencina como DT del elenco de Cutral Co.

Independiente y Alianza cierran la fecha en La Chacra-Foto Pablo Chagumil

La fecha había iniciado semana pasada con el empate 4-4 de Centenario con Don Bosco, y el triunfo de Maro 1-0 sobre San Patricio que lo dejó en la cima. el domingo, Vecinal había ganado de visitante 3-2 ante San Lorenzo, y Petrolero hizo lo propio con el mismo resultado sobre Patagonia.

Oficial A: Maronese 13, Independiente 10, San Patricio 7, Pacífico 7, Vecinal 7, Alianza 6, Patagonia 6, Centenario 6, San Lorenzo 4, Rincón 4*, Don Bosco 4*, Petrolero 3.