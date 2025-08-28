Ni los botines dejaron: piden ayuda para recuperar todo lo que robaron en el Club Unión Vecinal de Neuquén

El deporte barrial volvió a ser blanco de la delincuencia. Anoche, el Club Unión Vecinal de Neuquén, ubicado en Valentina Sur sobre la calle Dr. Teodoro Luis Planas 5525, sufrió un robo que dejó a la institución con un profundo sentimiento de tristeza e impotencia.

Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, un hombre no identificado ingresó al salón del club tras forzar las puertas. Durante casi una hora se movió con total impunidad dentro de las instalaciones: desordenó, revisó y se tomó el tiempo de armar bolsos con los elementos de entrenamiento que utilizaba la institución para sus prácticas de primera y reserva.

Entre lo sustraído se encuentran más de 20 pelotas de distintas marcas (Kagiva, Nassau y Penalty), el bolso completo de materiales, herramientas de trabajo del profesor de arqueros, guantes, botines y otros elementos indispensables para la preparación de los jugadores.

Hasta el momento, el autor del hecho no pudo ser identificado ni se recuperaron los objetos robados. Desde la comisión directiva del club emitieron un mensaje de dolor y pedido de colaboración: “Hoy nos encontramos tristes, con bronca, impotencia… Pedimos a la comunidad que nos ayude a identificar al delincuente y a estar atentos por si los materiales aparecen en redes sociales o son ofrecidos en venta”.

El club Unión Vecinal, símbolo de pertenencia y desarrollo deportivo para decenas de chicos del barrio, solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato con la institución o con las autoridades policiales.