Luego de un debut que requirió una remontada de cinco sets, Francisco Cerúndolo se mide ante el suizo Leandro Riedi por la segunda ronda del US Open 2025. El argentino, número 19 del ranking ATP, buscará el pase a la siguiente ronda frente al 435 del mundo. El encuentro podrá ser visto a través de las señales de ESPN y Disney+. Por el momento, el argentino está complicado: se imponía dos sets a cero, pero comenzaron los problemas, Riedi remontó y habrá quinto set.

Después de una espectacular remontada ante Matteo Arnaldi en cinco sets, su primera victoria estando 0-2 en un Grand Slam, el duelo de segunda ronda llega en un contexto particular del Bocón, marcado por la incertidumbre de una reciente lesión abdominal que tuvo en el Masters 1000 de Toronto. Su oponente llegó a la segunda ronda tras atravesar la qualy y eliminar al español Pedro Martínez en su debut en el cuadro principal. En caso de imponerse, Cerúndolo se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del cruce entre el ruso Karen Khachanov y el polaco Kamil Majchrzak.

El partido arrancó de manera favorable para el argentino, que a pesar de las 4 doble faltas que tuvo con el servicio desarrolló un set muy prolijo con sus golpes (apenas 7 errores no forzados) y tomó la única chance de quiebre que le dejó Reidi, para sumar tres games al hilo. Además, en un complicado juego de servicio que otorgó siete chances de quiebre al suizo, Cerúndolo supo sacarlo adelante y de esta manera, la primera manga fue 6-3 en su favor.

Cerúndolo, único argentino que queda en el US Open, viene de un durísimo partido ante Arnaldi.

La historia fue similar en el segundo capítulo, que mostró nuevamente a un Bocón cómodo dentro del duelo. Un rápido quiebre en el tercer game aprovechando un errático juego del helvético asentó su ventaja y desde ahí el porteño de 26 años siguió mostrando buenos pasajes con su derecha y, sacando el juego que cerró el set con su saque, no tuvo dificultades sirviendo. 6-4 y parecía que la victoria se encaminaba.

Más aún dio esta sensación cuando el mejor tenista nacional consiguió una nueva ruptura temprana. No obstante, los errores no forzados empezaron a aparecer y los problemas con el saque le dieron vida a un Reidi que volvió al partido complicando al argentino con su potente drive para igualar con un quiebre y luego ponerse 3-2. Para colmo, Fran terminó dejando escapar inesperadamente el set pasando el 40-15 a favor a terminar cediendo su saque por segunda vez en el set para Riedi que terminó descontando 6-4.

Cerúndolo empezó con los errores y enojos y el partido se le complicó.

El cuarto set mostró quizás el momento más bajo de Fran, que pasó de sacar 1-2 y 40-0 a terminar cediendo su servicio perdiendo cinco puntos al hilo. El suizo, más suelto y acertado, sacó ventaja de 4-1 con el saque. No obstante, Cerúndolo volvió al encuentro aprovechando ciertas dudas de su rival y tras un luchado séptimo juego encontró un quiebre y la igualdad. Sin embargo, en el décimo juego volvió a flaquear mostrando altibajos: una doble falta ante el break point de Riedi le otorgó al europeo el set con el 6-4 y la igualdad.