La Selección Argentina de básquet se jugaba la vida, y en el tiro del final consiguió una agónica victoria por 84-83 ante Colombia para pasar a cuartos de final de la AmeriCup. La albiceleste, con tres jugadores menos luego de los incidentes post partido ante República Domincana, venció con lo justo a los cafeteros para meterse entre los ocho mejores. Los dirigidos por Pablo Prigioni se llevaron el segundo puesto del grupo, quedaron como el mejor segundo del certamen y esperan rival para el jueves.

El elenco nacional, que no tiene a Gonzalo Bressan, Juan Pablo Vaulet y Francisco Cáffaro tras el bochornoso final ante los dominicanos, arrancó de manera sólida en el primer cuarto. Una buena labor de Juan Fernández en la pintura iba a marcar lo que fue su gran partido a posteriori, sumando 12 puntos en aquella primera parte y Argentina sacó ventaja de 29-17, amparado también en una buena defensa frente a un rival con pocas ideas.

No obstante, el segundo cuarto la fluidez ofensiva se ausentó por completo y el encuentro se complicó. Colombia encontró más transiciones y empezó a sentirse más cómodo en el partido liderado por el goleo de Braian Angola (22 puntos) y los triples de Michaell Jackson (15p, 3 de 4 de tres puntos) para no solamente recortar distancia, sino irse 41-40 al entretiempo.

En el tercer cuarto hubo dos mitades. En los primeros minutos, la albiceleste siguió con poco ritmo ofensivo y los cafeteros sacaron algo más de distancia, pero la aparición de Fernández con tres triples seguidos, incluido uno kilométrico sobre el final del reloj de posesión, sacó a Argentina de un letargo peligroso para volver a adelantarse. El ala pivot se hizo cargo del goleo nacional y terminó el duelo con nada menos que 36 puntos, siendo fundamental en el desenlace.

Un final de locos y victoria albiceleste

La ventaja de los de Prigioni se alargó a 74-65 en los minutos finales de la mano de Fernández y algunos puntos de un Gonzalo Corbalán de buen último cuarto, pero los últimos minutos el equipo volvió a flaquear. Colombia se acercó aprovechando concesiones defensivas y, faltando poco más de un minuto pasó a estar 3 abajo por una falta de Nicolás Brussino y un robo de Romario Roque sobre José Vildoza que le dio la ventaja parcial a los colombianos.

Sin embargo, apareció el empuje y espíritu argentino para reponerse. Rápidamente Corbalán, con una asistencia para Fernández y un doble propio puso el encuentro 82-83 tras la respuesta de Roque. Luego de un ataque frustrado cafetero, la última le quedó a Argentina, y allí la suerte jugó a favor. Fernández ensayó un tiro forzado, pero Brussino corrigió elevándose por encima de todos para desatar el alivio en el festejo de Prigioni y todos los jugadores argentinos.

A pesar de que no evoluciona en su juego, Argentina sacó a relucir el carácter en un partido que tenía controlado y parecía escapársele ante un rival físico que lo complicó para finalmente sellar una clasificación a los cuartos de final en el certamen que defiende el título. Ahora espera por su rival de cuartos, que se conocerá el martes y al que enfrentará el próximo jueves.