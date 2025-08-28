Alejandro Garnacho será finalmente nuevo jugador del Chelsea inglés a cambio de 40 millones de libras esterlinas por el 90 por ciento de su pase, dejando el restante a favor del Manchester United ante una futura venta del extremo que juega para la Selección Argentina.

El futbolista pone fin a un mercado de enredos e incertidumbre para su futuro, luego de la pelea con el técnico de los Diablos Rojos, Rubén Amorim, que ahora anda de capa caída por la inesperada eliminación de su equipo de la FA Cup a manos de un rival de la cuarta categoría.

Hace semanas que el traspaso ocupa páginas en los diarios cercanos a la Premier League. Es que en Manchester no cae bien dejar salir a una de sus máximas estrellas, aunque en el último tiempo había bajado mucho su rendimiento futbolístico.

Tal es así que Lionel Scaloni dejó de convocarlo en las últimas dos fechas FIFA, y en la de septiembre no será la excepción.

Según lo planteado entre el nuevo club y el futbolista, Garnacho volará a Londres el viernes para cumplir la revisión medica y luego firmará contrato hasta el 2032.

Lo que todavía no trascendió es el salario que tendrá el español, nacionalizado argentino, que así se convertirá en compañero de Enzo Fernández, uno de los líderes del último campeón del mundo a nivel de clubes.

Champions

De esta manera, Garnacho cumplió con dos de sus premisas fundamentales: continuar en el fútbol inglés y jugar la próxima Champions League.

Hoy justamente se hizo el sorteo y el club de Londres tendrá como rivales a Barcelona, Bayern Münich, Benfica, Atalanta, Ajax, Nápoli, Pafos y Qarabag. Sin tanto ruido o como pueden provocar el Barcelona y el Real Madrid, el conjunto inglés es otro de los grandes equipos que parten en la competencia.