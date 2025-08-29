Este sábado se correrá la 38° edición del Tetratlón de Chapelco

Mañana sábado 30 de agosto a partir de las 9 se largará la 38ª edición del Tetratlón de Chapelco en zonas aledañas a San Martín de los Andes en la cordillera neuquina. La histórica carrera comenzó a llevarse a cabo en de septiembre de 1987 y que resultó pionera en nuestro país, ya que combinó deportes de montaña, siendo la primera competencia en incluir al esquí como disciplina.

Esta prueba combinada desafiará a los competidores en cuatro disciplinas: esquí, mountain bike, kayak y running en un circuito de aproximadamente 85 kilómetros.

La largada será en la base del cerro Chapelco, en intensa trepada con los esquíes al hombro. Una vez calzados los esquíes, los participantes descienden por las pistas del centro de esquí, y vuelven a tomar los medios de elevación para cumplir un circuito de 15 kilómetros de nieve y hasta llegar a la base.

Foto @CamiRadri

Luego comienza una intensa etapa de mountain bike por senderos y caminos, con subidas exigentes, bajadas técnicas y tramos vertiginosos marcando los 44 kilómetros de recorrido, hasta llegar a la costanera del Lago Lácar en San Martín de los Andes. En las aguas frías y cristalinas del Lácar, el kayak da un respiro a las piernas pero exige destreza y resistencia para remar 10 kilómetros.

La última etapa combina trail y running urbano. Los corredores se internan en senderos de montaña, suben, bajan, atraviesan el bosque y desembocan en las calles de San Martín de los Andes, hasta cruzar la línea de llegada en el corazón del centro cívico.

Ganadores 2024

En la edición 2024 el ganador fue Facundo Romera, de San Martín de los Andes, Neuquén. El segundo puesto lo obtuvo Santiago González de Villa La Angostura, Neuquén; y en el tercer lugar se coronó Maximiliano Morales de General Roca, Río Negro. Virginia Pitte de Choele Choel, Río Negro fue la ganadora el año pasado en la categoría mujeres, en segundo lugar, llegó Yanina Ferroni de General Roca y en tercer lugar lo hizo Nadina Hudson de San Martín de los Andes