El basquetbolista argentino Luca Vildoza fue detenido por agredir a una enfermera

Luca Vildoza, una de las figuras del Virtus Bologna y exjugador de la Selección argentina, se vio envuelto en un escándalo, ya que fue detenido junto a su esposa este miércoles 15 de octubre por la noche tras un incidente con personal de la Cruz Roja Italiana en la vía pública de Bologna.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el hecho ocurrió cerca del estadio PalaDozza, luego de la victoria del Virtus Bologna ante el Monaco por la Euroliga. La pareja se trasladaba en su auto cuando se cruzó con una ambulancia que había detenido su marcha para ingresar una dirección en el GPS. Tras un intercambio verbal, la situación escaló hasta derivar en una agresión física: el jugador habría sujetado del cuello a una enfermera, mientras que Tasic le tiró del cabello.

Los carabineros que patrullaban la zona intervinieron de inmediato y arrestaron a ambos, quienes pasaron la noche en la comisaría. La profesional agredida, de 55 años, fue atendida en el hospital con lesiones leves y recibió el alta pocas horas después. Tanto ella como otro voluntario de la Cruz Roja presentaron una denuncia formal por lesiones.

El fiscal a cargo del caso decidió no avanzar de inmediato con un juicio sumario y revocó el arresto, permitiendo que el jugador recuperara la libertad. Su abogado, Mattia Grassani, aseguró que “no hubo una agresión unilateral, sino un altercado con acciones recíprocas” y destacó que Vildoza actuó bajo presión, ya que su esposa está embarazada y la pareja intentaba regresar rápidamente a su hogar.

Tanto el Virtus Bologna como la Cruz Roja Italiana emitieron comunicados oficiales. El club respaldó al jugador y confirmó que fue liberado sin restricciones, mientras que la organización sanitaria condenó el episodio y destacó el profesionalismo de su personal. Las autoridades italianas continúan investigando lo sucedido.

Fuentes cercanas confirmaron que Vildoza y su esposa habían acudido horas antes a una clínica privada de Bologna, donde ella realizaba controles médicos por su embarazo. Luego del partido, la pareja decidió cenar fuera y regresar al domicilio cuando ocurrió el incidente.