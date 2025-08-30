Sábado de clásico, San Lorenzo recibe a Huracán en el Nuevo Gasómetro

En el Pedro Bidegain, San Lorenzo recibe a Huracán en una nueva edición del clásico desde las 14.45hs y por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Nicolás Ramírez será quien imparta justicia.

El clásico que se disputa desde 1915, lo tiene a ambos elencos con realidades diferentes. San Lorenzo sumergido en una crisis institucional y un peligro de acefalía, llega prendido en la pelea del Grupo B, a una unidad del líder River. Por lo que un buen resultado lo podría depositar en la cima, tapando con resultados, sus graves problemas dirigenciales.

Damián Ayude no podrá contar con Gastón Hernández, quien no se recuperó de su lesión en el recto anterior de los cuádriceps derechos. Lo positivo es que recupera a Alexis Cuello tras cumplir una fecha de suspensión. El CT repetiría gran parte del equipo que llega de ganarle a Instituto por 1-0.

Por su parte Huracán, marcha en la 4ta colocación del grupo A, a cuatro unidades del líder Barracas que ganó en Rosario. Con el clásico buscará tapar la temprana eliminación de Copa Sudamericana en octavos de final, y seguir en la pelea por la clasificación en el plano doméstico.

Kudelka no podrá contar con Fabio Pereyra, expulsado en el empate ante Unión en Santa Fe, luego contará con casi el mismo elenco que viene presentando en la seguidilla de tres victorias y un empate en el plano local.

Probables Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Datos del partido

Hora: 14.45

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Pedro Bidegain

Vélez también busca la punta de local ante Lanús

El resto de la fecha

Además del clásico porteño, se jugarán cuatro partidos más este sábado. Desde las 17hs, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata que buscarás recuperar la cima del Grupo A. mismo horario para Independiente Rivadavia ante Argentinos Junior.

Luego del triunfo en el clásico de Rosario, Central visita a Sarmiento desde las 19.15hs, mientras que Vélez en Liniers se medirá con Lanús, en un juego destacado de la jornada.