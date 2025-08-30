Se inaugurará un Salón de Actividades Físicas en el barrio Confluencia

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció que el sábado 6 de septiembre, a las 9, se inaugurará un Salón de Actividades Físicas (SAF) en el populoso barrio Confluencia. El nuevo espacio se ubica donde anteriormente hubo un asentamiento de unas cien familias.

Ubicado en la intersección de las calles Boerr y Obrero Argentino, este nuevo espacio, de características similares a los de los barrios San Lorenzo y Parque Industrial, será clave para el desarrollo del deporte en la zona este de la ciudad.

La nueva obra contará con 1.500 metros cuadrados cubiertos y dispondrá de canchas para la práctica de básquet, vóley, hockey y otros deportes. Además, incluirá vestuarios, oficinas administrativas y tribunas.

A una semana de la apertura se están ultimando detalles, como la obra de repotenciación del sistema eléctrico. Luego de la apertura del SAF de Confluencia se avanzará con la construcción de nuevos salones en los barrios Melipal y Valentina Sur.

La obra fue anunciada el pasado 23 de enero por el intendente Mariano Gaido. En aquel momento, el primer mandatario municipal anunció que se llevará a cabo la pavimentación de nuevas 50 cuadras en el sector Los Pumitas, avanzando así en la conectividad e integración vial del barrio.

Desde el municipio destacaron la importancia que se le da al deporte como instrumento de integración social y prevención del uso de drogas. Y recordaron que en ese marco construyeron polideportivos similares en otras barriadas de la ciudad.