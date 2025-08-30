Hinchas de San Lorenzo colgaron una bandera con el "3%", por los audios de Spagnuolo

En el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán, disputado en el estadio Pedro Bidegain, los hinchas del “Ciclón” colgaron una bandera que encendió la polémica, un "trapo" -como se lo denomina en el ambiente futbolístico-, con el “3%”, en una clara referencia a los audios de Diego Spagnuolo.

La bandera estuvo ubicada en una de las plateas que suelen ser captadas por las cámaras de televisión y permaneció colgada durante gran parte del encuentro. Aunque no trascendió quién o quiénes fueron los responsables de instalarla, la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo que tiene en el centro de la escena al entorno más cercano del presidente Javier Milei.

En los audios filtrados, Spagnuolo detalló supuestos porcentajes de coimas que incluían “un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre 500.000 y 800.000 dólares”.

Algo similar había sucedido con Sacachispas, club de la B Metropolitana, que también se subió a la ola de ironías y aprovechó sus redes sociales para sumarse a la discusión pública.

El domingo pasado, al anunciar su formación contra Argentino de Merlo, posteó: “3% de posibilidades… 97% de fe. Vamos Lila”.

La entidad del Bajo Flores continuó con sus guiños el viernes, cuando publicó otra broma: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, eliminando el apellido de su lateral número tres en la imagen del equipo titular.

La cuenta de Sacachispas se destaca desde hace años, por su inventiva, ironía, sarcasmos. No hay duda, que el ingenio popular jamás descansa y esto es una prueba de ello.