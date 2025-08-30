En un clásico picante, San Lorenzo y Huracán volvieron a empatar

En el estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores, San Lorenzo y Huracán igualaron sin goles en una nueva edición del denominado "clásico de barrio más grande del mundo", en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, partido que dirigió el árbitro internacional Nicolás Ramírez.

El partido se caracterizó por la disputa y la rispidez. Tal es así que a los 26 minutos del primer tiempo, el Globo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Luciano Giménez, quien le pegó un fuerte codazo en la cara a Ignacio Perruzzi. Sin embargo, la inferioridad numérica no pesó lo suficiente, ya que los dirigidos por Frank Darío Kudelka tuvieron la victoria en los pies de Matías Tissera, quien falló un mano a mano en el segundo tiempo.

Es el quinto empate entre ambos en los últimos 6 partidos disputados

Huracán no le gana a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro hace 24 años. La última vez fue el 9 de diciembre de 2001, cuando venció 1 a 0 con gol de Emanuel Villa. Lo derrotó como visitante en 2009 con un tanto de Paolo Goltz, pero ese partido se jugó en La Bombonera. Mientras que San Lorenzo ganó uno de los últimos 15 clásicos oficiales contra Huracán, lo que demuestra una absoluta paridad.

La jugada clave del partido la expulsión de Luciano Giménez

Pese a jugar un tiempo y medio con un jugador más, los locales jamás pusieron hacer pesar esa diferencia numérica. Casi no se acercaron al arco que defendió el argentino-ecuatoriano Galíndez, pasó una tarde sin sobresaltos.

El empate fue el resultado de una tarde de mucha disputa, y poco fútbol.

La jugada más clara para convertir, la tuvo Huracán y la dilapidó Matías Tissera.

Con este resultado, San Lorenzo avanza hasta la segunda posición de la zona B con 12 puntos, mientras que Huracán queda tercero un el grupo A con 11 unidades. En la próxima jornada, el Ciclón visitará a Racing el viernes 12 de septiembre a las 19 horas, mientras que el Globo recibirá a Vélez el mismo día y horario.