Se suspendió el partido que debían jugar Argentino de Monte Maíz ante Costa Brava

El partido que debían jugar esta tarde por la séptima de la Zona 1 de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025, entre Argentino de Monte Maíz y Costa Brava de General Pico se postergó para mañana lunes 1 de septiembre a las 14.30.

Los casi 200 milímetros de agua que cayeron entre viernes, sábado y domingo por la madrugada en el sudeste de la provincia de Córdoba, determinaron la medida adoptada que determinó la suspensión del cotejo. Cerca de las 14 la cuaterna arbitral encabezada por el colegiado principal Guillermo Adrián González, sus asistentes Hugo Fleitas y Mariana Beatriz Duré y el cuarto árbitro Rodrigo Edgardo López se apersonaron al estadio Modesto Marrone, allí junto a la dirigencia de ambas instituciones se decidió posponer el partido.

Cabe recordar, que estos clubes comparten zona con los dos representativos zonales, Deportivo Rincón -que tiene fecha libre, este fin de semana- y Cipolletti, y el resultado final del partido entre cordobeses y pampeanos es crucial para las cuatro instituciones.

El comunicado que difundió el sector prensa de la entidad cordobesa

En principio la delegación del norte pampeano iba a emprender regreso. Pero, luego de corroborar el pronóstico del clima, que no tiene previsto lluvias, desde el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino llegó el mandato, para que el partido se dispute mañana lunes a las 14.30.

En otras circunstancias del certamen, el encuentro hubiese sido suspendido y reprogramado en la semana. Aunque la fecha de la competencia, las circunstancias -ambas entidades, pelean por acceder a posicionarse entre los cuatro primeros, que lucharán por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026- obligó a las autoridades de AFA a tomar decisión urgente y se jugará 23 horas después de lo estipulado en un principio.

Otros dos partidos que fueron aplazados fueron los que debían disputar en Chivilcoy, Independiente de esa ciudad ante Douglas Haig de Pergamino y El Linqueño ante el descendido Crucero del Norte de Guarupá (Misiones) por las mismas o parecidas condiciones climáticas que dejaron anegados los terrenos de juego.