Una mañana caótica que paralizó los cruces entre las dos provincias

La jornada en los puentes carreteros que unen Cipolletti con Neuquén se tornó crítica para miles de personas que necesitaban desplazarse entre Cipolletti y Neuquén. Desde temprano, militantes de ATE Río Negro se apostaron en la Ruta 22, en el sector ubicado entre la rotonda y el expeaje, donde en un primer momento iniciaron una volanteada vinculada al paro nacional.

Sin embargo, con el avance de la mañana, la protesta terminó derivando en la interrupción parcial del tránsito. Gendarmería Nacional mantuvo un operativo permanente para asegurar la libre circulación, en el marco del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad.

Demoras interminables y un puente convertido en embudo

Las filas de autos se extendieron más de una hora y media en dirección a Neuquén, con una cola que avanzaba con extrema lentitud desde Cipolletti y que se extendió hasta la calle Julio Dante Salto, en el ingreso a la Isla Jordán.

El tránsito quedó prácticamente paralizado durante varios tramos, complicando a quienes necesitaban llegar al trabajo, trasladarse a centros de salud, asistir a turnos médicos o cumplir con obligaciones educativas. Personal de Tránsito y fuerzas federales intentaron ordenar la circulación, mientras la congestión continuaba creciendo.

Sucia, dañada y con restos de cubiertas: así quedó la zona tras la protesta

Al levantarse la medida, el panorama en la zona de los puentes era evidente: carteles chamuscados, calzada sucia, panfletos esparcidos, manchas de hollín y restos de cubiertas quemadas. También permanecían los rastros de bombas de estruendo y otros elementos utilizados durante la manifestación.

El retiro del gremio se dio luego de una asamblea interna. Los manifestantes abordaron colectivos, combis y vehículos particulares para abandonar el lugar, mientras Gendarmería permaneció en el sitio para garantizar la normalización del tránsito.

La postura gremial y el conflicto nacional que enmarcó la jornada

Durante la primera etapa de la protesta, Romeo Aguiar —referente de ATE Río Negro— explicó a MEJOR INFORMADO sobre la medida

“Consiste en informar las demandas a quienes transitan por la ruta”. También advirtió que “por ahora es volanteada, pero no descartamos que si existen provocaciones de las fuerzas federales el corte pueda ser total”, advertía durante la mañana.

El sindicalista reiteró el rechazo del gremio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa a la que calificó como “una medida que perjudica profundamente a los trabajadores, sin aportar crecimiento económico”.

Además, ATE exige en la provincia la reapertura inmediata de paritarias, la renovación de contratos precarios y el pago doble de guardias de Salud en días festivos.

Gendarmería garantizó la circulación y el tránsito vuelve a la normalidad

Con la desconcentración finalizada, ambas manos de la Ruta 22 quedaron liberadas y comenzó el proceso de recuperación del flujo vehicular. Personal de seguridad continúa trabajando en la zona para despejar los restos de la protesta y devolver condiciones mínimas de limpieza y seguridad.

La mañana dejó una secuela de malestar generalizado en automovilistas y usuarios habituales de los puentes interprovinciales, quienes atravesaron horas de complicaciones por una protesta que, finalmente, fue levantada tras la intervención de Gendarmería y la resolución gremial en asamblea.