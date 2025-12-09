El fin de semana largo dejó una postal tan exigente como riesgosa para los equipos de emergencia. Las tormentas eléctricas desatadas el domingo provocaron numerosos focos de incendio en distintos puntos de la provincia, obligando a brigadistas, bomberos y cuadrillas del manejo del fuego a desplegarse de inmediato. “Tuvimos muchísimos focos por la tormenta eléctrica, fue impresionante. Hubo una lluvia de rayos”, describió la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

La funcionaria remarcó que los equipos “no se despegaron de la misión”, pese al calor extremo y a la simultaneidad de intervenciones. Solo entre Junín, Aluminé, Loncopué y el norte provincial se registraron más de diez focos vinculados a descargas eléctricas sobre araucarias y pastizales. Según detalló, todos fueron controlados con rapidez, pero la intensidad del fenómeno obligó a mantener un estado de vigilancia permanente.

Hoy la situación vuelve a estar bajo observación: se esperan tormentas en gran parte de la provincia, con condiciones similares a las que generaron los incendios del fin de semana. “Es un día de monitoreo muy importante por toda la descarga eléctrica”, advirtió Ortiz Luna, al confirmar que los brigadistas permanecerán en alerta durante toda la jornada ante la posibilidad de nuevos focos.

Intervenciones múltiples

Además, la secretaria repasó otros incendios atendidos en las últimas horas, entre ellos uno de riesgo de interfaz frente al aeropuerto de Chapelco, originado por un desperfecto en una línea del EPEN, que llegó a avanzar a solo veinte metros de las viviendas. También mencionó un episodio en una estancia entre Picún Leufú y Piedra del Águila, donde la quema de residuos derivó en un foco que requerirá sanciones: “Esperamos que la multa sea ejemplar; no se puede hacer fuego, y es para todos”.

Mientras tanto, la provincia decidió no enviar refuerzos a los incendios activos en Chubut debido a la alta demanda local. “La cantidad de focos que tuvimos no nos permitiría hoy mandar brigadistas”, explicó.

Mucha actividad

El fin de semana se destacó por un fuerte despliegue de controles viales y prevención, que permitió cerrar la jornada sin víctimas fatales en rutas provinciales. Aun así, las emergencias asociadas al consumo de alcohol siguieron siendo numerosas en las zonas urbanas. La Secretaría reforzó los operativos en caminos turísticos, pasos internacionales y áreas de alta circulación, mientras se mantiene firme la prohibición de hacer fuego en todo el territorio.

