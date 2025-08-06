En el Chase Stadium y sin Lionel Messi por lesión, Inter Miami dio un paso clave en la Leagues Cup 2025 al vencer 3-1 a Pumas de México. La victoria de Las Garzas fue liderada por Rodrigo De Paul, que marcó su primer tanto en el club y Luis Suárez, que marcó un tanto y dio dos asistencias. Tadeo Allende, otro argentino, puso cifras definitivas para los de Florida.

Tras su salida temprana en el encuentro previo contra Necaxa debido a una lesión en el isquiotibial, cuya recuperación está sujeta a su evolución en los próximos días, Messi observó el duelo desde la tribuna junto a su familia la labor de sus compañeros, que esta noche cumplieron con la tarea de llevar al elenco estadounidense a cuartos de final.

Messi, lesionado, observando desde la platea la labor de sus compañeros. (Foto: Leagues Cup)

El primer tiempo no fue el mejor de un Inter Miami que a poco del descanso, fue sorprendido por Pumas, que a los 34 minutos se puso en ventaja por medio de Jorge Ruvalcaba. No obstante, la reacción llegó antes del descanso gracias a una habilitación de Suárez para De Paul, quien llegó desde atrás al área y definió con muchísima calma ante la salida del arquero para igualar el partido, estableciendo el 1-1 y su primer tanto desde que pisó Florida.

Ya en el segundo tiempo, Las Garzas fueron superiores y lo plasmaron antes del cuarto de hora. Un enganche en el área del venezolano Telasco Segovia derivó en una mano penal de Rubén Duarte que Suárez ejecutó retratando su categoría. El charrúa se paró frente al punto penal y, sin jamás dar indicios de lo que iba a hacer, picó la pelota por encima del arquero Miguel Paul y desató la locura de los hinchas.

Con el resultado a favor, el dominio era más claro e Inter Miami iba a liquidar el pleito con una nueva intervención del Pistolero haciendo de asistidor: recibió en la posición de enganche, y "a lo Messi" filtró una pelota para la diagonal de Tadeo Allende, quien puso el 3-1 ante la salida desesperada del arquero.

Con este resultado, Inter Miami llegó a siete puntos en la fase de grupos y aseguró su presencia en los cuartos de final de la Leagues Cup, a disputarse el martes 19 y miércoles 20 de agosto. Ahora, el foco está puesto en la recuperación de Messi para que pueda sumarse al equipo en esta instancia decisiva.