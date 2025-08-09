Independiente y River empatan en el clásico de los goles anulados

En el Libertadores de América, Independiente y River empatan 0 a 0 por la 4ª fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Nazareno Arasa y ante un lleno total.

30 Minutos del complemento. Doble cambio en Independiente. Ignacio Pussetto por Abaldo y Pablo Galdames por Cabral.

25 Minutos del complemento. Otra muy buena para Independiente. Centro desde la izquierda, Armani tapó con el pie y en el rebote le quedó a Cabral que volvió a perder ante el 1 del Millonario.

20 Minutos del complemento. Gol anulado, ahora a River. Clara posición adelanta de Borja que luego definía muy bien ante Rey.

20 Minutos del complemento. Cambio en Independiente. Sale Mazzantti e ingresa Diego Tarzia.

15 Minutos del complemento. Segundo gol anulado a Independiente. Levantan la bandera por la posición de Vera en la derecha. Termina convirtiendo Mazzantti, con una gran anticipo dentro del área. El VAR vuelve a ratificar la decisión del juez.

9 Minutos del complemento. Remate de Galarza para River. Tapó Rey.

7 Minutos del complemento. Gol anulado a Independiente. Abaldo en el arranque de la jugada parte en off side, luego descarga para Montiel que defenía al ángulo. Repasó el VAR y ratificó la decisión del árbitro.

19:37 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en River. Giuliano Galoppo por Pérez y Juan Fernando Quintero por Lencina.

La primera mitad

Otro clásico igual de malo en la tarde de sábado, como pasó en La Bombonera entre Boca y Racing, Independiente y River corrieron más de lo que jugaron dejando un primer tiempo con escasas situaciones de gol.

Las que hubo, fueron todas del conjunto local a partir de las corridas de Walter Mazzanti que Franco Armani logró cortar con el pie. La primera de ellas recién a los 33, al término de una linda combinación por izquierda que terminó en remate de Abaldo, a las manos del 1. La última sobre el pitazo final, que dejó polémica porque el choque con el hombro pudo haberle costado el penal en contra al Millonario. Araza no lo creyó de la misma manera y tampoco hubo llamado desde el VAR para repasarlo.

La mala noticia fue la lesión (sería importante) de Germán Pezzella en la rodilla de la pierna derecha. El marcador central quedó enredado con el propio Mazzantti y al momento de caer quedó su articulación enganchada. Se retiró entre lágrimas y preocupa a todo el cuerpo médico de River.

Acciones del primer tiempo

45+1 Minutos. De nuevo Mazzantti corriendo contra Armani. El arquero termina chocando con el mediocampista. No hay llamado del VAR.

41 Minutos. Cambio en River. Lesión en la rodilla de Pezzela. En su lugar ingresa Sebastián Boselli.

39 Minutos. Mazzanti para Independiente, corrida al vacío tras pase de Abaldo. Control largo le dio la chance a Armani de cortar con la pierna.

33 Minutos. Buena jugada de Independiente por la izquierda. Mazzantti y Cabral la armaron. Remató Abaldo al cuerpo de Armani.

30 Minutos. El clásico no tiene situaciones de gol. Mal partido entre Independiente y River.

25 Minutos. Amonestado Lomónaco en Independiente por infracción sobre Borja.

23 Minutos. Amonestado Zabala en Independiente por infracción sobre Colidio.

17 Minutos. Borja va en la presión sobre Lomónaco en la salida de Independiente, pero por ahora el marcador central se muestra preciso.

15 Minutos. Primer cuarto de hora de un partido en el que no hay diferencias ni acercamientos a los arcos.

4 Minutos. Amonestado Galarza en River.

18:30 Comenzó el partido.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Rodrigo Cedrés, Felipe Loyola, Walter Mazzantti, Luciano Cabral; Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Lencina, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo

La previa

Por el Grupo B, River tiene una gran chance de quedar como único líder del grupo. Acumula 7 unidades y está debajo de San Lorenzo que acumula 8 luego del triunfo del jueves ante Vélez. El Millonario llega luego de ganar por Copa Argentina semana pasada 3-0 ante San Martín de Tucumán, e igualar en la tercera ante el cuervot

Las formaciones han sido confirmadas por ambos entrenadores y en el local se destaca el debut de Matías Abaldo, recientemente llegado desde Uruguay, relegando a Gabriel Ábalos e Ignacio Pusetto. Marcelo Gallardo, por su parte, incluyó al juvenil Lautaro Rivero en la zaga central, junto a Germán Pezzella.

Con Salas lesionado, Miguel Borja estaría desde el arranque junto a Facundo Colidio, mientras que Juanfer Quinteros podría ir desde el arranque por Lencina. Si bien el jueves el Millonario juega por Copa Libertadores, Gallardo dispondrá de lo mejor que tiene.

Por su parte Independiente, que también tiene choque de Copa pero Sudamericana, llega con urgencias de mejorar su producción, luego de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano, y caer ante Gimnasia y Talleres, sumando apenas un punto.

El miércoles visita a Universidad de Chile, por lo que pondrá un mix en el Libertadores, buscando su primer triunfo en el torneo.