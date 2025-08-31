Por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River derrotó a San Martín de San Juan 2 a 0 y recuperó la punta del Grupo B, que había quedado en poder de Vélez después de su victoria ante Lanús del sábado por la noche.

En una ráfaga de contundencia resolvió el Millonario al compromiso. Una repentización de Santiago Lencina dentro del área a los 17 minutos le permitió al juvenil girar dentro del área y definir fuerte y bien alto, ante la estirada estéril del arquero Matías Borgogno.

Apenas tres minutos más tarde, un largo envío a la posición de Maximiliano Salas, corriendo por la izquierda del ataque, le permitió al 7 ganar a pura potencia, puntear la pelota antes que su marcador y sacar la definición cruzada, lejos del alcance del 1 para ampliar la ventaja.

El Santo, que hasta ese momento no estaba haciendo un mal partido, se encontró rápidamente dos goles abajo y todo el resto comenzó a hacerse imposible para sus aspiraciones.

Segundo tiempo

El complemento parecía ser sólo una cuestión reglamentaria. Se sucedieron los cambios en ambos equipos y el visitante continuó acumulando méritos como para llegar al descuento.

Sin embargo, el dueño de casa se encendió un rato con el empuje de su gente, a full con la tormenta que se potenció en el primer cuarto de hora de la segunda parte.

La falta de puntería de Ignacio Mastro Puch y alguna buena intervención de Franco Armani en el arco riverplatense mantuvo el resultado y la victoria del líder de la zona B estuvo a salvo.

De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo logró llegar al receso de las eliminatorias en cuartos de final de la Copa Argentina, de la Libertadores y en lo más alto de la Liga Profesional.

Del rendimiento habrá tiempo para trabajar y ocuparse en la previa a una serie del certamen continental esperada por todos contra el Palmeiras de Brasil.

Acciones del segundo tiempo

38 Minutos del ST. Cambio en San Martín. Jonathan Menéndez por Salle.

25 Minutos del ST. San Martín tuvo el descuento. Nuevamente Maestro Puch, esta vez por la izquierda, ganó la espalda del defensor y su definición cruzada se fue apenas ancha.

29 Minutos del ST. Cambio en River. Miguel Borja por Salas.

21 Minutos del ST. Triple cambio en River. Matías Galarza por Lencina, Juan Cruz Meza por Quintero y Bautista Dadín por Subiabre

17 Minutos del ST. Doble cambio en San Martín de San Juan. Marco Iacobelli por Tijanovich y Diego González por Jaurena.

14 Minutos del ST. Bustos por la derecha, llegó al pase de Quintero, su remate al primer palo es nuevamente cotenido por Borgognno. Es todo de River en este momento.

12 Minutos del ST. Díaz tuvo el tercero para River de cabeza a la salida de un tiro de esquina desde la derecha. Atajó el arquero Borgogno.

7 Minutos del ST. La tormenta de Santa Rosa en su máxima expresión sobre el campo de juego del Monumental que se mantiene impecable. Allí jugará la Selección Argentina el jueves ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

1 Minuto del ST. Con los mismos protagonistas por parte de los dos equipos, San Martín busca retomar a partir de la tenencia de la pelota.

20:22 comezó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

29 Minutos. River lo resolvió todo muy rápido y en una ráfaga. El partido a San Martín se le vuelve imposible.

20 Minutos. Gol de River, Salas. El delantero de River ganó a pura potencia por la izquierda del ataque, superó a su marcador y sacó el remate cruzado para superar nuevamente al arquero Borgogno.

17 Minutos. Gol de River. Lencina. Una repentización del juvenil dentro del área le permitió girar y sacar el remate que se coló por el primer palo, arriba de la estirada del arquero Borgogno.

15 Minutos. Se salva River. Maestro Puch corrió en una contra, la definición del ex Independiente dio en palo.

13 Minutos. Pese al cambio de nombres, el funcionamiento del Millonario no se modifica por el momento.

8 Minutos. Primer tiro de esquina para River. San Martín no salió a esperar. Con sus armas, disputa posesión de pelota en mitad de cancha. Inicio parejo de las acciones.

El Monumental tiene un buen marco, pero no está repleto. La lluvia le quitó público a la presentación del equipo de Marcelo Gallardo que ensayó una masiva rotación.

19:15 Comenzó el partido

Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

La previa

Luego de una serie pareja, que terminó definiendo desde los 12 pasos ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, River se mete de lleno en el torneo local, donde buscará recuperar la punta de su zona luego del triunfo de Vélez por 3-0 ante Lanús.

En principio, Gallardo haría modificaciones luego del desgaste físico del pasado jueves. Facundo Colidio y Sebastián Driussi no estarán dentro del plantel, al igual que Enzo Pérez y Nacho Fernández quienes descansarían. Los laterales de la selección; Marcos Acuña y Gonzalo Montiel irían al banco. Ante esto, Maximiliano Salas estará desde el arranque, pero su compañero de ataque no será Miguel Borja, sino el juvenil Ian Subiabre. Además, el colombiano Juanfer Quintero jugará como enganche.

Por el lado del equipo sanjuanino, el objetivo estará en seguir sumando para escapar del fondo de la tabla de los promedios. Luego de un Apertura pobre, el equipo de Leandro Romagnoli se encuentra en zona de clasificación a octavos, en su última presentación superó a Gimnasia de La Plata. El “Pipi” repetirá a los 11 que ganaron al conjunto de la ciudad de La Plata en la provincia cuyana.

Datos del Partido

Hora: 19.15.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.