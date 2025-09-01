Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup por primera vez en su historia al golear por 3-0 al Inter Miami liderado por Lionel Messi. No obstante, el final del partido tuvo su punto más oscuro: un altercado entre jugadores y algunos miembros de cuerpo técnico de ambos equipos terminó con un escupitajo de Luis Suárez en la cara de un ayudante rival.

Tras el pitazo final, la tensión se desbordó y los jugadores de ambos equipos protagonizaron incidentes que tuvieron su punto más álgido con la acción de Suárez. Apenas se escuchó el pitazo final, el uruguayo salió corriendo hacia la ubicación del jugador Obed Vargas. Enseguida, lo que comenzó como una discusión entre dos se hizo multitudinaria, con empujones y agarrones, a la que se fueron sumando varios futbolistas y un auxiliar del entrenador Brian Schmetzer, que se mostró muy activo e insultó directamente al Pistolero como blanco de sus insultos.

La trifulca entre ambos equipos comenzó ni bien terminó el encuentro. (Foto: AFP)

De a poco, las tensiones fueron aflojando, en gran parte, por la actitud de Messi y Schmetzer, cada uno por su lado. No obstante, antes de que los jugadores del elenco campeón se dispusieran a la entrega del trofeo de la Leagues Cup, una cámara captó cómo la pelea entre Suárez y el asistente de los Sounders continuó cara a cara y, tras ese último enfrentamiento, se ve como el charrúa termina salivándolo.

Qué dijo Mascherano

Luego del escandaloso final, el entrenador de Inter Miami, que estuvo totalmente alejado del conflicto, evitó opinar sobre el hecho. "No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le guste que al final del partido haya este tipo de acciones". Al ser consultado por el comportamiento de sus jugadores, con el foco en la situación de Suárez, el Jefecito respondió: "También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que paso”, expresó, buscando evadir más polémica.