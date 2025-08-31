El Seattle Sounders derrotó por goleada al Inter Miami de Lionel Messi 3 a 0 por la final de la Copa de la Liga en el Estadio Lumen Field, en donde se presentó como hincha el líder de la banda local Pearl Jam.

El certamen internacional reúne a equipos de la MLS de Estados Unidos de la Liga mexicana que en esta oportunidad terminaron relegados por el crecimiento de sus vecinos.

El dueño de casa se puso en ventaja a los 25 minutos por intermedio de Osaze De Rosario que llegó para cabecear un centro enviado desde la derecha y sacó la única diferencia con la que los equipos se fueron al descanso.

Lionel Messi tuvo un par de buenas intervenciones, pero sin la continuidad que el Inter Miami precisa de él para convertirse en dominador de los partidos.

Ante su falta de profundidad, la desventaja mínima fue la mejor noticia de la primera parte para el equipo de La Florida, ya que a los 39 minutos, un remate de Jesús Ferreyra terminó dando en el palo del arco defendido por el argentino Oscar Ustari, una figura clave del partido decisivo.

Segundo tiempo

En el inicio del complemento, Messi tuvo el empate tempranero para el visitante, cuando recibió dentro del área el pase de Luis Suárez. De frente al arco, el 10 sacó un remate demasiado alto, que se fue afuera y mantuvo el resultado.

El uruguayo Suárez siguió en su faceta de asistidor y a los 14 del complemento pasó la pelota para la definición de Tadeo Allende, quien tampoco logró llegar a la igualdad.

De esta manera, a medida que la final se consumía, la visita se fue adelantando cada vez más en el campo de juego y en un contraataque a toda velocidad por parte del recién ingresado Georgi Minoungou, llegó la infracción por parte de Yannik Bright, uno de los compañeros del capitán argentino.

A falta de 7 minutos para que se cumpla el tiempo regular, Álex Roldán acertó desde los doce pasos para el local, que así logró ampliar la diferencia contra los vestidos de rosa.

El segundo gol enterró cualquier tipo de reacción por parte del equipo que conduce Javier Mascherano y llegó el tercero de Seattle a los 44 por intermedio de Paul Rothrock con un remate cruzado imposible para Ustari.

De esta manera, la historia quedó sentenciada y no hubo capítulo de gloria para Messi en este oportunidad, negándose también el primer título a nivel de clubes en América del Norte para Rodrigo De Paul, recientemente desvinculado del Atlético Madrid, en España. De inmediato, tanto Messi como De Paul, subirán a un avión para llegar a la Argetina y ponerse a disposición de Lionel Scaloni.

Lo repudiable de la gran final, a la que asistieron poco más de 65 mil espectadores, fue la actitud de Suárez al final, cuando escupió a uno de los ingrentes del cuerpo técnico del equipo campeón.