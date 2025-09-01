¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Descanso y planificación

River respira tras ganarle a San Martín, pero Gallardo pierde a 9 jugadores

River ganó en San Juan y se prepara para la recta final de la temporada, con los cuartos de la Libertadores y la Copa Argentina en el horizonte. El equipo de Gallardo tendrá nueve ausencias. Cuáles son los motivos.

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 14:46
Con el triunfo ante San Martín, River encara los cuartos de Libertadores y Copa Argentina con ausencias

River llegó a un momento clave de la temporada. La victoria ante San Martín de San Juan le permite al equipo de Marcelo Gallardo tomar un respiro y encarar con tranquilidad la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas, además de enfocarse en los desafíos que se avecinan: los cuartos de final de la Copa Libertadores, los cuartos de final de la Copa Argentina y la consolidación de su liderazgo en la zona del torneo local.

Sin embargo, la planificación del entrenador tendrá un límite: no podrá contar con nueve de sus jugadores. Seis de ellos fueron convocados por sus respectivas selecciones mayores para la Fecha FIFA de Eliminatorias: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Paulo Díaz y Matías Galarza.

A esto se suman tres futbolistas convocados a la selección argentina Sub 20 para disputar el Mundial en Chile: Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín. Así, Gallardo deberá reorganizar al plantel mientras asegura que los jugadores restantes mantengan el ritmo y la intensidad de cara a los compromisos decisivos que se vienen.

Pese a las bajas, River mostró una mejora sostenida en el torneo local y llega motivado a los cruces definitorios. La combinación de descanso, planificación y estrategia será clave para que el equipo mantenga su liderazgo y pueda afrontar de la mejor manera los desafíos continentales y nacionales.

