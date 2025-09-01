Gimnasia quiere levantar cabeza ante un Atlético Tucumán que llega motivado

Gimnasia y Atlético Tucumán se medirán hoy desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la séptima jornada del Torneo Clausura 2025. El Lobo buscará recuperarse tras dos derrotas consecutivas y volver a sumar de a tres en casa, mientras que el Decano, tras golear 3-0 a Talleres y rescatar un empate ante Sarmiento, intentará consolidar su buen momento y afianzarse en los puestos de playoffs de la Zona B.

El conjunto platense atraviesa un inicio turbulento, con altibajos que incluyen victorias ante Independiente y Godoy Cruz. Esta semana recibió la noticia de que el pase de Ivo Mammini al AIK de Suecia no se concretó por una lesión detectada en la revisión médica. Sin embargo, podrá contar por primera vez en el torneo con Jan Hurtado, quien se recuperó luego de más de un mes y medio de inactividad.

Atlético Tucumán, dirigido por Lucas Pusineri, llega motivado tras cortar una racha de cuatro partidos sin victorias y busca seguir sumando puntos para alejarse de la zona baja y mantener sus aspiraciones en la pelea por los playoffs.

Probables formaciones

Gimnasia (DT: Alejandro Orfila): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado.

Atlético Tucumán (DT: Lucas Pusineri): Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz.

Datos del partido

Hora: 17.00

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata