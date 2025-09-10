¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
BUSCANDO UN BOLETO

Camino al Mundial: ¿Cómo será el repechaje para la selección de Bolivia?

La verde se quedó con el séptimo de la Conmebol, donde ahora deberá jugar un minitorneo para conseguir uno de los dos boletos a Estados Unidos, Canadá, México 2026.

Por Redacción

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 11:34
PUBLICIDAD
Bolivia tiene la chance de volver a un mundial luego de 30 años de ausencia

El camino rumbo al mundial de la FIFA del 2026 tendrá otra instancia para el seleccionado de Bolivia, que tras quedar como 7mo en las Eliminatorias Sudamericana, accedió al repechaje, que tiene en juego dos boletos a la gran cita para 6 selecciones.

El nuevo formato de repechaje tendrá selecciones de 5 continentes jugando por dos boletos a la gran cita, en un mini torneo que se jugará del 23 de marzo, al 31 del mismo mes en el 2026, con sede en México (Monterrey y Guadalajara)

El seleccionado de Bolivia, luego de superar a Brasil como local, y aprovechar la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el 7mo lugar de la Conmebol, accediendo al repechaje que contará a dos equipos de la Concacaf, uno seleccionado de Asia, uno de África y el restante de Oceanía, que ya estaca cubierto por Nueva Caledonia.

Miguel Terceros, la gran figura de Bolivia

Los seis seleccionados clasificados se dividirán en dos llaves, ubicados por el ranking FIFA. Los dos mejores irán directamente al partido definitorio, mientras que los cuatro peor ubicados jugarán un cotejo de semifinales, el ganador del primer juego accede a la final; los dos vencedores de la final se meterán en la cita de la Copa del mundo.  El ranking completo se publicará el 17 del corriente mes, en la actualidad Bolivia ocupa el lugar 79°.

EL Mundial 2026 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones compitiendo. Se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

dos seleccionado ya están clasificados al repechaje

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD