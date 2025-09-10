Camino al Mundial: ¿Cómo será el repechaje para la selección de Bolivia?

El camino rumbo al mundial de la FIFA del 2026 tendrá otra instancia para el seleccionado de Bolivia, que tras quedar como 7mo en las Eliminatorias Sudamericana, accedió al repechaje, que tiene en juego dos boletos a la gran cita para 6 selecciones.

El nuevo formato de repechaje tendrá selecciones de 5 continentes jugando por dos boletos a la gran cita, en un mini torneo que se jugará del 23 de marzo, al 31 del mismo mes en el 2026, con sede en México (Monterrey y Guadalajara)

El seleccionado de Bolivia, luego de superar a Brasil como local, y aprovechar la derrota de Venezuela ante Colombia, se quedó con el 7mo lugar de la Conmebol, accediendo al repechaje que contará a dos equipos de la Concacaf, uno seleccionado de Asia, uno de África y el restante de Oceanía, que ya estaca cubierto por Nueva Caledonia.

Miguel Terceros, la gran figura de Bolivia

Los seis seleccionados clasificados se dividirán en dos llaves, ubicados por el ranking FIFA. Los dos mejores irán directamente al partido definitorio, mientras que los cuatro peor ubicados jugarán un cotejo de semifinales, el ganador del primer juego accede a la final; los dos vencedores de la final se meterán en la cita de la Copa del mundo. El ranking completo se publicará el 17 del corriente mes, en la actualidad Bolivia ocupa el lugar 79°.

EL Mundial 2026 tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones compitiendo. Se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.