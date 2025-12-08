En el marco de la tercera y última fecha el cuadrangular de la Conferencia Sur B de la Liga Nacional Femenina de básquet, el representativo neuquino de Independiente cayó ante Unión Florida de Vicente López por 81 a 62, en cotejo que se disputó en el estadio conocido como El Templo del Rock sobre avenida Libertador en el porteño barrio de Núñez. Con esta derrota el equipo que orienta Marcelo Remolina sufrió su tercera derrota en serie, en otras tantas presentaciones.

Las del conurbano bonaerense dirigidas por Nicolás Grosso sacaron una diferencia de doble dígito desde el perímetro, debido a la buena producción en los rebotes (24-16) y la buena rotación de pelota (11 pases gol). De esta manera, concretaron un parcial de 45 a 30 en el primer tiempo.

En la segunda parte, las de Vicente López mantuvieron la ventaja de doble dígito, por medio de las acciones de Mía Dellepiane (19 unidades (5-7 en triples) y tres tableros) y Ana Britez (16 y 11). De esta manera, se quedaron con la victoria por 81 a 62.

En el segundo partido de la jornada, Obras Basket se enfrentó con Ferro. La visita empezó al frente, gracias a las conversiones de Lucila Sampietro (ocho tantos en la primera mitad). No obstante, las dueñas de casa dieron vuelta el marcador antes del descanso (49-34), por medio de la eficacia en los contragolpes (52% en dobles).

En la siguiente mitad, las dirigidas por Javier Ielmini extendieron el margen por medio de las acciones de Nicole Tapari (14 puntos y tres robos), Sofía Novoa (12) y Candela Foresto (nueve). Asimismo, Candela Gentinetta (ocho y 16 rebotes) y Agostina Burani (seis y 11) fueron determinantes en el juego interno.

Para Independiente fue el cierre de una campaña exigente, irregular y marcada por numerosos altibajos. El de hoy significó su último compromiso del Apertura 2025. El objetivo para el 2026, será dejar atrás los golpes del recorrido de este año con una mejor imagen. La intención será llevar sensaciones positivas que sirvan como punto de partida para encarar con más solidez el próximo certamen.