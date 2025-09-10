Marcelo Moreno Martins se postuló para el repechaje con Bolivia: qué dijo el DT

La Selección de Bolivia venció 1-0 a Brasil en El Alto y cerró las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, ubicándose en el séptimo puesto de la tabla. Con ese resultado, aseguró un lugar en el repechaje por un cupo al Mundial 2026.

En medio de los festejos, Marcelo Moreno Martins, máximo referente histórico de La Verde y tercer goleador de las Eliminatorias con 31 tantos (detrás de Lionel Messi y Luis Suárez), expresó que analiza regresar a la actividad.

El deseo de Marcelo Moreno Martins

El delantero de 38 años se retiró de la Selección en noviembre de 2023, en la derrota frente a Uruguay, y colgó los botines definitivamente en 2024 tras su paso por Cruzeiro.

Consultado por un medio boliviano, dejó abierta la posibilidad de volver. “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la Selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante”, dijo.

El atacante aclaró que no necesita convencimiento y que su vínculo con la Selección siempre estará vigente: “Mi corazón está con la Verde. Lo que resta es que hablemos y ver qué se puede venir”.

La respuesta del DT Óscar Villegas

El entrenador de Bolivia, Óscar Villegas, fue consultado sobre un posible retorno de Moreno Martins. En declaraciones a DSports Radio fue contundente:

“No es en serio lo del regreso de Marcelo Moreno Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir club”.

De esta forma, el DT cerró la puerta, al menos de momento, al regreso del máximo referente histórico de La Verde.