Homicidio de Franco Aarón Morel en Loncopué: el detenido ya quedó imputado

La justicia de Loncopué avanzó rápidamente tras el homicidio de Franco Aarón Morel, de 30 años, ocurrido durante la madrugada del domingo 27 de octubre. La Justicia imputó como único detenido al autor del hecho, y solicitó su detención preventiva, para que no entorpezca la investigación.

En diálogo con el Noticiero Central que se emite por el canal 24/7, el comisario Eduardo Sierralta describió los hechos.

“Todo pasó aproximadamente a la 1:45 o 2 de la mañana, acudimos ante un llamado de un vecino que dio cuenta de una pelea en la vía pública. Ahí vimos a un joven de 30 años con claras lesiones en su cuerpo y sangrando, asistido por otro joven de similar edad que lo contenía en ese momento”.

El comisario detalló que la víctima fue trasladada al hospital local, donde posteriormente falleció por las graves lesiones. Sobre el agresor, señaló que “producto de la pelea resultó con lesiones importantes en la zona abdominal y fue derivado al nosocomio de Zapala, recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta”.

Investigación en marcha

La investigación determinó que ambos hombres eran oriundos de la localidad y tenían conflictos previos. “Eran conocidos”, precisó Sierralta. Respecto a la escena, explicó: “se secuestraron diversos elementos, como el arma blanca utilizada, prendas de vestir y material fílmico, todo puesto a disposición de la fiscalía, que permitirá acreditar la autoría del hecho”.

Según se supo el imputado utilizó un cuchillo con hoja de aproximadamente 20 centímetros para herir a Morel en la zona inguinal derecha, provocándole una pérdida masiva de sangre.

El juez de garantías Eduardo Egea fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Mientras tanto, la prisión preventiva del imputado fue limitada a 48 horas, tiempo durante el cual la defensa deberá presentar la vivienda donde podría cumplir la medida bajo la modalidad domiciliaria.

