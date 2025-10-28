Cristian Castro habló tras ser acusado de violencia: “Hubo empujones, discusiones y…”

Durante las últimas semanas, el nombre de Cristian Castro volvió a ocupar espacios en los programas de espectáculos debido a la reaparición de una polémica que lo señalaba por un presunto acto de violencia ocurrido en el pasado. Cansado de las especulaciones y decidido a frenar la ola de comentarios, el artista eligió romper el silencio desde Córdoba, donde se encuentra instalado junto a su pareja, Mariela Sánchez, previo a una intensa agenda musical.

En una entrevista televisiva, Cristian Castro aseguró que se quedará en Argentina durante todo noviembre para preparar sus recitales. Allí aprovechó para contar que pudo reencontrarse con su familia y que piensa recibir una visita especial. Con un gesto cansado, dejó entrever su fastidio por el regreso de noticias que, según él, corresponden a episodios antiguos sin relevancia actual.

El cantante reconoció que, años atrás, atravesó momentos de tensión vinculados a diferencias familiares. Sin embargo, negó de manera categórica cualquier tipo de agresión física. Explicó que hubo empujones, discusiones y palabras fuera de lugar cuando era más joven, pero sostuvo que jamás levantó la mano ni perdió el control de esa manera. Remarcó que nunca lastimaría a su madre, una figura central en su vida.

Además, destacó que hoy mantiene una relación mucho más sólida y cercana con ella. Según contó, recientemente pudieron reencontrarse y hablar de lo sucedido con más madurez. Entre risas nerviosas y declaraciones afectuosas, describió la unión entre ambos como un vínculo profundo que, pese a las fricciones de la vida adulta, permanece intacto.

Las declaraciones surgieron luego de que un periodista mexicano afirmara que la actriz habría sufrido lesiones graves en la columna producto de supuestos maltratos. Frente a esa versión, tanto madre como hijo decidieron alzar la voz para desmentir cualquier señalamiento de ese calibre.

Días atrás, la reconocida actriz explicó en otro medio que se encuentra bien y disfrutando en familia. Dio detalles sobre su paso en silla de ruedas por el aeropuerto, asegurando que fue simplemente por comodidad debido a dolores en la cadera, descartando cualquier rumor malintencionado.

Con esta intervención mediática, Cristian Castro busca cerrar un capítulo lleno de especulaciones. Mientras tanto, afina los últimos detalles para su gira por distintas ciudades argentinas, decidido a que la música vuelva a ocupar el centro de la conversación.