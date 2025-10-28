El empresario y conductor Nico Occhiato salió a responder a una publicación que generó controversia en torno al anuncio de las ternas de los Premios Martín Fierro de Streaming. El conflicto se desató luego de que se difundiera que la mayoría de los canales de streaming más vistos iban a anunciar simultáneamente las ternas, excepto Luzu, que no había decidido participar hasta el último momento.

Occhiato manifestó su molestia en redes sociales, señalando que “una vez más esta cuenta jugando sucio para dejarnos mal parados”. Aclaró que la información oficial le llegó recién el sábado por la tarde, cuando ya tenía compromisos personales con su familia y amigos, y que su respuesta estaba prevista para el lunes siguiente. Además, compartió una captura de pantalla del mensaje que su productor recibió, donde se convocaba a los directores artísticos de los canales para coordinar el anuncio conjunto de cuatro ternas el miércoles a las 13 horas.

En el mensaje se explicaba que la comunicación se adelantaba para evitar malentendidos, ya que algunos habían comenzado a publicar información en Twitter. Occhiato detalló: “Fue raro porque se lo habían comunicado a todos, lo habían difundido en redes y a mí me avisaron recién a las 14 horas, cuando iba a estar con mi familia y amigos”.

El conductor también mencionó que Grego Rosello, vinculado a Telefe, se contactó directamente con él para solicitar una respuesta, a lo que él contestó que lo revisaría el lunes en la oficina. Recalcó que no se trató de una falta de respuesta sino de un retraso en la notificación: “Lo expuse porque sino me ensuciaba a mí. La idea nunca fue no colaborar, si ya arrancan así, me parece una cagada porque me deja mal parado”.

Occhiato critica la comunicación en Martín Fierro de Streaming

Por último, expresó su disgusto hacia la contraparte involucrada y aclaró que no mantiene contacto con algunas personas del entorno: “No hay ánimo de tirar mala onda, sólo exponer esta situación. No volvería a responderle a alguien de Olga porque se portaron mal. No hablo con Migue -Granados-, no conversé con él, no le contesto y no hablamos hace como un año. Si lo veo, uno es educado ¿Cómo no voy a saludar? Obviamente”.