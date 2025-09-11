A días de que River retome la competencia tras la fecha FIFA, Enzo Francescoli mostró su total apoyo a Marcelo Gallardo. El director deportivo habló en ESPN F12 y se refirió al desempeño del Muñeco en lo que está siendo su segundo ciclo, destacando su labor y dejando en claro que "va a ser técnico hasta que él quiera".

Consultado sobre los dichos sobre que Gallardo se maneja como el "dueño" del club, Francescoli aclaró: “Nosotros nunca dijimos eso. Marcelo toma las decisiones que debe tomar un técnico”. El uruguayo describió además cómo es el proceso que atraviesa el plantel bajo su conducción y lo destacó: “Marcelo decidió generar su propio plantel y eso lleva su tiempo. Yo lo veo bien. Lo veo más maduro”.

Cuando le consultaron sobre cuánto más ve al emblemático entrenador al mando de River, el manager sostuvo: “Es difícil hacer futurología, pero creo que Gallardo va a ser técnico hasta que él quiera. Él ha sido parte del cambio que se generó en River. Me refiero a la organización, a la manera de mostrarse como club y como plantel. Dejó una marca. Cuando uno habla de amigos es difícil, pero ojalá que sea hasta que él quiera”.

Por último, Francescoli cerró con una reflexión sobre los objetivos del Millonario en el 2025, con la Copa Libertadores como principal deseo: “Sería una frustración grande si River queda en el camino, pero no sería un fracaso. Competimos en los tres frentes, habrá que bancarse la crítica y empezar de vuelta. Todos estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. El hincha te hace sentir que quiere más, pero nosotros también queremos más, hay que aceptar las críticas”.