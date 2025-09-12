Con diez, un Vélez alternativo le robó un punto a Huracán

Antes de los cuartos de final contra Racing Club de Avellaneda por la Copa Libertadores de América 2025, Vélez Sarsfield se presentó en Parque Patricios con un 0 a 0 ante Huracán en el marco de la octava jornada, de la denominada fecha de interzonales que a priori también le sirve para seguir al acecho a un punto de Deportivo Riestra en el Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El técnico Guillermo Barros Schelotto puso solo a tres titulares, Tomás Marchiori, Elías Gómez y Agustín Bouzat y se le lesionó el arquero en la rodilla al despejar con el pie, forzando un sólido debut de Álvaro Montoro que no despeja la preocupación de cara al martes.

Así se retiró el mendocino. ¿Estará ante Racing el martes?

El VAR anuló no sin polémica un tempranero gol de Francisco Pizzini por un finísimo offside de Michael Santos.

A la media hora de juego vio la roja Agustín Lagos, pero los de Frank Kudelka nunca lo aprovecharon y no se evitaron los silbidos, aunque sigan a dos puntos del líder de la zona A, Barracas Central.

Así fue la expulsión del juvenil de Vélez