Ajustada derrota de Los Pumas ante los Wallabies en Australia

Por la tercera fecha del Rugby Championship, Los Pumas cayeron de forma ajustada ante Australia en el Queensland Country Bank Stadium por 28-24, juego en marcado a la tercera fecha de la competencia.

Luego de los dos cotejos ante Nueva Zelanda, el primero con derrota en Córdoba 41-24, y la última con triunfo en Vélez 29-23, llegó el turno de visitar a los Wallabies a quien dominó durante gran parte del cotejo, pero no pudo sostener ante el poder físico de los oceánicos.

En los penales de Santiago Carreras, y try de Bautista Deluy y Mateo Carreras, el elenco de Felipe Contepomi estuvo arriba del marcador hasta los minutos finales, cuando llegó la reacción australiana, quien se quedó con el triunfo en la última jugada con un try de Angus Bell por 28-24. Los positivo para Argentina: sumó puntos bonus defensivo.

Con el triunfo, Australia suma su segunda victoria en la competencia, ya que había ganado en Sudáfrica el primero de los dos juegos 38-22. Posteriormente cayó 30-22, juego disputado en Ciudad del Cabo.

Santiago Carreras, clave en los penales para los argentinos

Por otro lado, la tercera fecha se completó con triunfo de Nueva Zelanda ante los Springboks en el Eder Park Oakland por 24-17.

La cuarta fecha será en una semana, cuando el 3 de septiembre Los Pumas visiten nuevamente a Australia en el Sídney Football Stadium, juego que iniciará a la 1 de la madrugada,

Posiciones: Nueva Zelanda 10, Australia 9, Sudáfrica 5, Argentina 5.