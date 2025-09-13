Previo a los duelos por Copa Libertadores, River va por la cima ante Estudiantes en La Plata

Estudiantes recibe a River en La Plata por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional desde las 19hs. River buscará seguir como líder del Grupo B, en lo que es la previo a los choques de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego de la doble fecha de eliminatorias, Marcelo Gallardo piensa en algunos cambios pensando en el choque de entre semana contra el Palmeiras. Por un lado la duda está en el lateral por derecha, ya que Montiel o Fabricio Bustos pujan por ese lugar, mientras que Castaño o Galoppo son las dudas en el medio.

Por otro lado, Eduardo Domínguez también piensa en el duelo de cuartos de final, pero ante el Flamengo. El Pincha está 6to en la zona A y no tiene gran margen en el torneo local, por lo que necesita sumar de local para seguir en la zona de clasificación.

En ambos casos, los DT buscarán poner lo mejor que tienen, sabiendo que pueden sumar minutos de cara a los duelos contra los equipos brasileros. El Millonario en el caso de ganar, llegará a los 18 y quedará como único líder por delante de Riestra, hoy con 16 unidades.

Gallardo pondrá lo mejor que tiene para el duelo previo a jugar con Palmeiras

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 19.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: UNO.