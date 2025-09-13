Un grave accidente tuvo lugar el viernes por la noche en la localidad de Centenario, cuando una motocicleta impactó contra un caballo suelto en la Ruta N°7 y calle rural 8. El hecho ocurrió alrededor de las 21:50, y como consecuencia del siniestro, un hombre de 36 años resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Natalio Burd por una ambulancia a cargo de la doctora Santillán.

El herido, con domicilio en Buenos Aires, permanecía internado en observación este sábado por la mañana, según confirmó el subcomisario Damián Jorquera, responsable de la División Tránsito de Villa Obrera, en diálogo con Centenario Digital. La motocicleta involucrada era una Siam de 150 cc, que quedó a un costado del camino tras el fuerte impacto.

Cuando el personal policial arribó al lugar, encontró al conductor lesionado junto a la motocicleta, pero no al caballo, que presuntamente huyó hacia la zona de chacras tras el choque. No se logró identificar a su dueño, y continúa la búsqueda del animal.

Este nuevo siniestro vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los animales sueltos en rutas rurales. Las autoridades aún no informaron si se iniciará una investigación para determinar responsabilidades por el animal suelto.