El atardecer se tornó violento en un sector muy transitado en calle Honduras, de Centenario, cuando una riña en el interior de un minimercado derivó en una peligrosa intervención policial y la posterior detención de un hombre por atentado y resistencia a la autoridad.

Todo ocurrió minutos antes de las 19, cuando un efectivo policial fue testigo de una violenta pelea que estalló dentro de un pequeño comercio local. Al acudir en busca de refuerzos, llegaron varios uniformados, ya que cinco hombres golpeaban brutalmente a otro, quien terminó tirado en la vereda, visiblemente lesionado.

Lo que nadie esperaba es que la víctima pasara a ser agresor. Según fuentes policiales, cuando intentaron identificar al hombre herido, este reaccionó de forma completamente descontrolada: intentó arrebatarle el arma a un efectivo y le lanzó un golpe de puño, que por fortuna fue contenido a tiempo.

En medio de un fuerte forcejeo, el sujeto intentó huir ingresando a un domicilio cercano, pero fue rápidamente interceptado y demorado en el acto.

Ahora, el hombre quedó a disposición de la Justicia, enfrentando cargos por atentado y resistencia a la autoridad, mientras se investiga el origen de la pelea y la identidad de los agresores, que se refugiaron dentro de una vivienda.