Vaccari renunció en Independiente tras 10 partidos sin victorias

Independiente atraviesa un momento crítico. Tras caer 1 a 0 como local frente a Banfield por la octava fecha del Torneo Clausura, Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico del club de Avellaneda. La decisión fue comunicada inmediatamente al presidente Néstor Grindetti, quien la aceptó sin objeciones.

El gol de Martín Río le dio la victoria a Banfield en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, permitiendo al Taladro afianzarse en la zona de clasificación con 13 puntos en la Zona B.

La dirigencia del Rojo deberá decidir de manera urgente quién asumirá la conducción del plantel profesional. Mientras tanto, el club mantiene un clima de preocupación entre dirigentes, jugadores y hinchas, luego de una campaña que empezó con expectativas de protagonismo.

El duro contexto de Independiente

La gestión de Julio Vaccari estuvo marcada por la falta de resultados. El entrenador acumuló diez partidos consecutivos sin ganar, combinando empates y derrotas, lo que dejó al equipo en el último lugar de la tabla con apenas tres unidades.

Independiente todavía no logró sumar su primera victoria en el Torneo Clausura 2025, situación que aumenta la presión sobre la dirigencia para definir un nuevo proyecto deportivo.

Además, el equipo quedó descalificado de la Copa Sudamericana por los hechos de violencia en la vuelta de la serie contra la Universidad de Chile en Avellaneda.