Jenson Button regresa a la Fórmula 1 como embajador de Aston Martin

El excampeón de la categoría Jenson Button regresará a la Fórmula 1 en la temporada 2026 como embajador de Aston Martin. El británico firmó un contrato de largo plazo y tendrá funciones vinculadas al área institucional, comercial y de comunicación, aportando su experiencia y perfil global al proyecto deportivo.

El anuncio coincide con un momento clave para la escudería, que se prepara para iniciar su nueva etapa como equipo de fábrica junto a Honda. La relación histórica entre Button y la marca japonesa fue un factor determinante para el acuerdo, reforzando el componente simbólico de esta nueva asociación.

El anuncio de la escudería de la incorporación y el propio reposteo del campeón del 2009

El expiloto construyó gran parte de su carrera ligado a Honda, desde su paso por BAR en los primeros años de la década del 2000 hasta su primera victoria en la Fórmula 1, lograda en el Gran Premio de Hungría 2006. Ese vínculo se mantuvo en el tiempo y se extendió a otras categorías del automovilismo internacional.

El nuevo rol también marca su reencuentro con Fernando Alonso, con quien compartió equipo en McLaren entre 2015 y 2016. Ahora, ambos campeones del mundo coincidirán dentro de la estructura de Aston Martin, en un momento considerado clave para consolidar el proyecto del equipo en la nueva era técnica de la categoría.