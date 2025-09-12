Desde la última posición de la zona B, Independiente no levanta y pierde cada vez más terreno en el presente Clausura de la Liga Profesional y el que lo superó ahora fue Banfield 1 a 0 por el interzonal de la 8ª fecha que se jugó en el Libertadores de América.

Un constante “Deja Vu” es el Rojo y ante Banfield parece haber retrocedido a los tiempos de pelear por el descenso. Aunque la matemática actual le da amplio margen para que no sea así, juega de esa manera.

No era justa la victoria visitante en el primer tiempo, aunque en el complemento lo controló y terminó justificándola. El dueño de casa no avasalló a un rival ordenado para achicar espacios, pero con Santiago Montiel iluminado, la sociedad con Facundo Zabala a la izquierda le dio al equipo un par de buenos intentos en la primera parte.

La más clara a los 30, en los pies del mediocampista, con un remate de frente al arco que se fue sobre el travesaño.

Pero el rival no lo perdonó y en la primera aproximación al área defendida por Rodrigo Rey llegó un tiro de esquina a los 36 minutos que Martín Río anticipó de cabeza en el primer palo a toda la defensa del Rojo.

El 1 a 0 en contra potenció todos los enojos, exacerbó los ánimos de un público que ya no aguanta ninguna más y espera por respuestas deportivas.

Por inercia

Para el complemento, Julio Vaccari sacó de la cancha a Santiago Millán y Felipe Loyola. Con Luciano Cabral y Pablo Galdames intentó asegurarse un mejor control de pelota. Lo tuvo en los primeros minutos, pero careció siempre de profundidad. También más tarde cuando ingresaron Matías Abaldo y Gabriel Ávalos por Walter Mazzantti e Ignacio Pusetto.

La repetición en los centros como argumento ofensivo hacen demasiado previsible a un Independiente en problemas, no sólo por su posición en la tabla de posiciones.

El pitazo final de Andrés Gariano no hizo más que profundizar la crisis, el enojo de los hinchas con todos, ya no sólo contra los dirigentes. Banfield dejó encendida a una parte de Avellaneda y habrá que esperar por sus consecuencias.

Acciones del segundo tiempo

18:43 Final del partido. Ganó Banfield 1 a 0.

45+2 Lo pierde Zabala el empate para Independiente, entrando por el segundo palo tras el cabezazo de Ábalos. Finalmente el juez cobró off side del lateral izquierdo.

45+1 Enojo generalizado de los hinchas. Al grito de "que se vayan todos". La banca inicial al plantel de jugadores parece haber quedado en el olvido.

37 Minutos del ST. Doble cambio en Banfield. Ingresó Bruno Sepúlveda por Gonzalo Ríos y Santiago Daniele por Meriano.

30 Minutos del ST. Cambio en Independiente ingresó Leonardo Godoy por Vera.

28 Minutos del ST. Ante el quedo futbolístico del equipo. Se levanta el público en las tribunas. Rey salvó el segundo de Banfield ante el tiro de libre de Río, desde la izquierda y a perfil invertido.

24 Minutos del ST. Cambio en Banfield. Ingresó Julio Furch y se retiró Auzmendi.

17 Minutos del ST. Independiente ataca por inercia, se desprotege atrás, Banfield expectante para alguna contra.

10 Minutos del ST. Doble cambio en Independiente. Gabriel Ávalos por Puseeto y Matías Abaldo por Mazzantti. Silbidos e insultos para los dos que salieron.

8 Minutos del ST. Pussetto, de mal partido hasta aquí, es reprobado por el público local.

6 Minutos del ST. Empuja Independiente, se repite en el centro, pero va a buscar el empate.

3 Minutos del ST. Estadio apagado en los primeros minutos del complemento. El equipo de Independiente busca dar un vuelco en su funcionamiento.

17:52 comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Independiente entró Luciano Cabral por Loyola y Pablo Galdames por Millán. Doble cambio en Banfield, entró Tomás Adoryan por Lautaro Ríos y Lucas Palavecino por Castañeda.

Acciones del primer tiempo

36 Minutos. Gol de Banfield. Río. Primera aproximación del visitante, tiro de esquina de la izquierda, Río saltó y anticipó en el primer palo. Desvió con la cabeza y marcó la primera diferencia para Banfield en el partido.

30 Minutos. Independiente vuelve a llegar con mucha gente al área rival. El remate final de Montiel se va por arriba del travesaño. El ex Argentinos Juniors es el mejor de la cancha por el momento.

20 Minutos. Independiente por izquierda, de Montiel a Zabala y el remate de media distancia del lateral que se va cerca del travesaño. No se mueve el 0 a 0 en Avellaneda.

15 Minutos. El partido e Independiente se toman un respiro. No hay emociones sobre el campo de juego.

9 Minutos. Otro centro del Rojo que cae al área desde la izquierda por parte de Montiel. Pussetto quizo cabecear y reclamó que le tomaron la camiseta. Pidió penal, no fue revisado ni por el VAR.

6 Minutos. Centro peligroso al área de Banfield desde la izquierda, fue Pussetto, la defensa despejó al tiro de esquina. Todo es de Independiente.

3 Minutos. Se detiene el partido. Un hincha descompensado en la platea de Independiente. Luego de un minuto, se reanuda la acción futbolística. El juez Gariano vio el peido de auxilio por parte de los hinchas y concentró alló toda la atención.

2 Minutos. Independiente sabe que tiene que ir a buscar el resultado. Toma posesión de la pelota y comienza a circular la pelota. Sobre un césped perfecto.

16:46 Comenzó el partido.

Expulsado de la Copa Sudamericana por la Conmebol y con el estadio reducido por decisión del Aprevide, el Rojo no tiene más que concentrarse en el ámbito doméstico, donde no juega bien y ha quedado relegado de los objetivos.

Hay insultos para la Comisión Directiva en los minutos previos al inicio del partido. El técnico es consciente de lo que se juega en casa y confirmó cinco cambios en relación a los 11 que jugaron por última vez ante Instituto en Córdoba. El dueño de casa necesita una reacción deportiva importante para comenzar a salir de todos sus asuntos.

Luciano Cabral sale del 11 para darle titularidad al juvenil del club, Santiago Millán. Además, el centro delantero no será Gabriel Ávalos, sino que será el primer paso para la era de Ignacio Pusseto como hombre de ataque.

La única buena en los días previos fue la reducción de la sanción a Kevin Lomónaco y el marcador central volverá a la zaga titular del dueño de casa. Otro de los nombres que ha bajado mucho su nivel en relación a la Apertura, cuando logró llegar a la Selección Argentina.

Kevin Lomónaco recibió la buena noticia entre semana de que podrá jugar ante Banfield.

Sin embargo, a última hora del viernes trascendió que Bragantinho de Brasil inició el reclamo a la FIFA por las cuotas impagas del pase del marcador central. En diciembre de 2024 se acordaron tres de 750 mil dólares cada una que no se cumplieron hasta la fecha y los ex dueños del pase del defensor actuaron en consecuencia.

Banfield no está mucho mejor que Independiente, pero le alcanza para estar en la conversación de los clasificados de manera transitoria en el grupo A que lidera el sorprendente Barracas Central. Bajo la conducción de Pedro Troglio, el Taladro no hace ruido, pero se mantiene expectante.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Santiago Millán; Walter Mazzantti, Ignacio Pusetto, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Martín Río, Gonzalo Ríos, Lautaro Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.