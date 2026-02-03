Las colonias de verano cerraron la temporada 2026 con niveles históricos de participación, fuerte acompañamiento comunitario y un crecimiento sostenido respecto de años anteriores. Alejandro Palacios, subsecretario de Fomento y Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con La Primera Mañana por AM550 resaltó que se trató de colonias convencionales y también "colonias para personas con discapacidad, campus de entrenamiento para adolescentes y colonias para adultos mayores".

Las actividades para niños y niñas de 6 a 12 años funcionaron en siete sedes de la ciudad. "Seguimos el lineamiento del intendente Mariano Gaido y del secretario de Vinculación Estratégica Mauricio Serenelli: que los chicos y chicas de todos los barrios puedan acceder de manera gratuita a clubes privados como el Club Español, el Tenis Club, el Club Alemán o Casa Club, disfrutar de la pileta y terminar el verano felices" explicó Palacios.

Durante la temporada anterior, 2.800 chicos participaron de las colonias, por lo que el aumento a 3.000 fue un desafío complejo. "Contamos con 45 micros de 36 asientos, que todos los días recorrieron la ciudad para trasladar a los chicos de forma segura. hay barrios donde el ingreso es complicado pero siempre buscamos puntos accesibles para que todos los chicos tengan la posibilidad de participar" detalló el subsecretario.

En febrero continúan las actividades gratuitas los fines de semana, particularmente en el río con clases de natación y actividades recreativas. Palacios resaltó que "continúan funcionando los programas de actividad física en los centros deportivos municipales, en articulación con la Subsecretaría de Promoción Para Estilos de Vida Activos. De lunes a viernes hay actividades para adultos en los centros deportivos".

A finales de mes y con el comienzo de marzo se retoma también la actividad en esos centros, con alrededor de 6.500 chicos por día, distribuidos en 12 espacios ubicados estratégicamente en la ciudad. Palacios destacó que se trabaja con "deporte comunitario y social, es una herramienta clave para llegar a chicos que están en situaciones complejas". Hace dos años incorporaron un área de salud dentro de la subsecretaría, donde cuentan con un médico deportólogo, nutricionista, y se realizan testeos gratuitos de agudeza visual, estudio de pisada, electrocardiogramas y menciones corporales, entre otros.

Mirá la entrevista completa: