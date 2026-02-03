El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén intimó a integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe para que se retiren de un lote ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Añelo, luego de una denuncia por el presunto delito de turbación de la posesión.

La medida fue dispuesta este martes al mediodía por la fiscal del caso Rocío Rivero, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Intervención policial y plazo de desocupación

Oficio remitido a la Policía provincial

La intimación fue enviada mediante oficio al jefe de la región Vaca Muerta de la Policía provincial, con el objetivo de notificar formalmente a los ocupantes del inmueble.

Seis horas para retirarse del predio

Según el documento oficial, la fiscal otorgó un plazo de seis horas para que los integrantes de la comunidad desocupen “completamente el inmueble”.

La orden incluye el retiro de gazebos, sillas y demás elementos instalados en el lugar, así como la remoción de todos los vehículos presentes en el predio.

Advertencia de desalojo compulsivo

El oficio advierte que, en caso de incumplimiento, se procederá al desalojo compulsivo con el auxilio de la fuerza pública, además del secuestro de los elementos y vehículos mencionados.

La actuación del MPF se enmarca en una denuncia presentada días atrás por el propietario de una empresa dedicada a la explotación de áridos, quien denunció la ocupación del lote sin autorización.