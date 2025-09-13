Con los goles tempraneros de Giuliano Galoppo a los 5 minutos y Nacho Fernández a los 13, River superó a Estudiantes en La Plata por 2 a 1 en la previa a los cuartos de final de la Copa Libertadores, manteniendo la punta en soledad de la zona B en el Clausura de la Liga Profesional que todavía tiene por delante cinco partidos por la 8ª fecha de los interzonales.

La visita parecía liquidarlo de entrada al partido en “Uno”. Es que a los 5 minutos se puso en ventaja con un cabezazo de Giuliano Galoppo a la salida de un tiro de esquina desde la derecha que lanzó Nacho Fernández. El mediocampista le ganó a todos y dejó a Fernando Muslera quieto, sin reacción, en la línea del arco para el 1 a 0.

Sólo 7 más tarde, Fernández tomó el despeje corto de Facundo Rodríguez, la pelota le rebotó en el pecho y luego del control sacó un fuerte remate cruzado que se convirtió en el segundo de la tarde noche en la capital de Buenos Aires.

Nicolás Ramírez había invalidado la acción por la sensación de que la pelota había dado en la mano del ex Gimnasia. Sin embargo, el VAR constató que había sido todo con el pecho y se confirmó el gol.

Al momento de la segunda emoción del partido, el local se encontraba con diez hombres. Es que Leandro González Pírez cayó lesionado ante un cruce sobre Maximiliano Salas y pidió el cambio que se demoró más de la cuenta.

Todo era a pedir de River que dominaba en todos los sectores. Pero Lucas Martínez Quarta tenía otros planes y vio la roja en dos jugadas distintas separadas apenas por tres minutos. A los 36 vio la primera amarilla por una dura entrada sobre Santiago Ascacibar y a los 39 la segunda por ir de manera imprudente a cabecear con los brazos en alto.

La roja hizo crecer a Estudiantes que metió dos buenos desbordes con centros peligrosos al corazón del área y pudo haber encontrado el descuento.

Lo controló

Por los últimos minutos vividos en la primera parte, todo hace imaginar que en el complemento se incrementarían las emociones con el dueño de casa yendo adelante para mejorar su imagen y cambiar el resultado parcial.

Los cambios del entretiempo, con Edwin Cetré, Martín Carrillo y Cristian Medina, así lo ratificaban, pero el visitante respondió con los ingresos de Kevin Castaño y Matías Galarza. Soportó los primeros instantes, pero luego fue teniendo mayor posesión para no sufrir.

El blooper de Franco Armani ante la presión de Medina a los 17 quedó a salvo por la mano en el ex Boca que vio el VAR y con esa acción parecieron apagarse todas las luces en un local que la pasó mal hasta la expulsión de Martínez Quarta y luego disimuló sus carencias, pero estuvo lejos de provocar una remontada inolvidable, más allá del descuento de cabeza por parte de Santiago Núñez en el primer minuto de adición.

Acciones del segundo tiempo

45+1 Minutos del ST. Gol de Estudiantes, Núñez. Cabezazo del central tras el tiro de esquina desde la izquierda por parte de Cetré.

45 Minutos del ST. Tiempo cumplido. La adición sólo parece una cuestión reglamentaria en cancha de Estudiantes.

37 Minutos del ST. Pese al hombre de menos, River lo tiene controlado a Estudiantes que tuvo momentos de presión en el arranque del complemento y luego se fue diluyendo lentamente.

36 Minutos del ST. Cambio en River, Facundo Colidio ingresa por Salas que se pelea con los rivales hasta cuando abandona el campo de juego.

35 Minutos del ST. Tiro de esquina para Estudiantes que despeja el fondo de River sin complicaciones.

30 Minutos del ST. Cambio en River. Paulo Díaz reemplaza a Pérez que es aplaudido por la platea de Estudiantes.

26 Minutos del ST. Cambio en Estudiantes ingresó Leonardo Suárez por Sosa.

24 Minutos del ST. Cambio en River. Santiago Lencina por Galoppo.

17 Minutos del ST. Gol de Estudiantes, Medina. Increíble el gol del Pincha. Armani se equivoca en el pespeje, rebotó en el cuerpo del ex Boca y alcanza el descuento. A instancias del VAR, se anula por mano en el jugador de Estudiantes. Zafó el arquero del blooper de la fecha.

10 Minutos del ST. El segundo tiempo es intenso, de pierna fuerte. Se agrupa River, empuja Estudiantes. La visita mantiene la ventaja con uno menos por la expulsión de Martínez Quarta a los 36 del primer tiempo.

2 Minutos del ST. Ascacibar golpea con la rodilla a Galoppo en la disputa de una pelota aérea. La jugada termina en un buen remante de Cetré al arco de River.

20:15 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en River. Matías Galarza ingresó por Driussi y Kevin Castaño por Fernández. En Estudiantes son tres los cambios. Ingresó Guido Carrillo por Palacios, Edwin Cetré por Castro y Cristian Medina por Amondarain.

Acciones del primer tiempo

44 Minutos. River, que tenía todo controlado, se complicó solo con la expulsión de Martínez Quarta. Crece Estudiantes con dos desbordes consecutivos y centros peligrosos al corazón del área.

39 Minutos. Roja a Martínez Quarta. El central había zafado en la anterior contra Azcacibar y en la siguiente fue a disputar la pelota con la cabeza y los brazos levantados. El juez entiende de amonestación, es su segunda, y representa la roja.

36 Minutos. Durísima entrada en Martínez Quarta sobre Ascacibar de Estudiantes. Pudo haber sido expulsión para el mercador central de River.

27 Minutos. Superioridad total de River ante Estudiantes. Buenos partidos de Galoppo, Acuña y Nacho Fernández en el visitante.

18 Minutos. Cambio en Estudiantes. Se retiró lesionado González Pirez (muscular) e ingresó Santiago Núñez.

13 Minutos. Gol de River Nacho Fernández. El mediocampista toma el despeje corto de un defensor. Le rebota la pelota en el pecho y el revisado por el VAR ante la duda de que le rebotaba en parte del brazo. Finalmente es gol y River toma una gran ventaja en el inicio.

5 Minutos. Gol de River. Galoppo de cabeza a la salida de un tiro de esquina. Cayó el centro desde la derecha y el mediocampista les ganó a todos, de frente al arco.

1 Minuto. Salas a pura potencia por la izquierda del ataque para River, se metió dentro del área y envió un centro peligroso que no llegó a hacer contacto con Driussi.

19:02 comenzó el partido.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Santiago Sosa, Alexis Castro; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La previa

Luego de la doble fecha de eliminatorias, Marcelo Gallardo hará algunos cambios pensando en el choque de entre semana ante Palmeiras. Preservará finalmente a Gonzalo Montiel y en su lugar aparecerá Fabricio Bustos , mientras que en mitad de cancha habrá descanso para Kevin Castaño y más minutos para Giuliano Galoppo.

Por otro lado, Eduardo Domínguez también piensa en el duelo de cuartos de final, pero ante el Flamengo. El Pincha está 6° en la zona A y no tiene gran margen en el torneo local, por lo que necesita sumar de local para seguir en la zona de clasificación.

Ambos técnicos buscarán poner lo mejor que tienen, sabiendo que pueden sumar minutos de cara a los duelos contra los equipos brasileros. El Millonario en el caso de ganar, llegará a los 18 y quedará como único líder por delante de Riestra, hoy con 16 unidades.

Gallardo pondrá lo mejor que tiene para el duelo previo a jugar con Palmeiras

Datos del partido

Hora: 19.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: UNO.