Argentina logró un triunfazo en su debut en el Mundial de Vóley

La selección Argentina de Vóley superó a Finlandia por 3-2 en el inicio del Mundial de Vóley masculino que se disputa en Manil, Filipinas. El equipo que dirige Méndez comenzó muy mal, pero de a poco fue levantando hasta conseguir la victoria.

Sin dejar una buena imagen en el juego, pero con una entrega enorme. Cuando De Cecco pudo armar limpio, Argentina comenzó a progresar, teniendo a Jan Martínez como la gran figura, más los puntos de Kukartsev y Palosky.

El elenco argentino debió batallar en todo momento, principalmente por el la férrea defensa finlandesa. Con un comienzo errático y son mucho volumen de juego, cayó en el primer set 25-19. En el segundo el panorama no cambió, el elenco europeo se hizo fuerte y aseguró el primer punto con un sólido 25-18.

El tercer set tuvo otra cara en el elenco que comanda Méndez, Jan Martínez en la recepción le permitió ajustar más darle mejores pelotas a Luciano DE Cecco en recepción. Kukartsev metió puntos clave y Argentina ganó el set 25-22.

Argentina batalló en todo momento, y pudo quedarse con la victoria

El cuarto fue una batalla anímica, Finlandia sacó ventajas de entrada y defendió pelotas imposibles. Argentina se mantuvo siempre en juego pero corriendo de atrás, achicando una diferencia de 6 puntos y los momentos culmine llegó mejor plantado, y con un 25-22, llevó el juego a un quinto set.

El Tiebrek inició mejor para Finlandia, Argentina lo igualó en 5, y sacó una pequeña diferencia de 8-6, Jan Martínez fue clave en ataque y estiró diferencias por el bloqueo 11-7, y cerrando un muy trabajado triunfo 15-11.

Argentina logró levantar por primera vez un 0-2 en un mundial y comienza la gran cita con el pie derecho. Próximo partido, el elenco argentino se enfrentará a Corea del Sur, el lunes 23.30, por la segunda fecha de la fase de grupos.