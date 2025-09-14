¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
EN CINCO SETS

Argentina logró un triunfazo en su debut en el Mundial de Vóley

Derrotó al elenco local  luego de ir perdiendo 0-2, y dio el primer paso en la gran cita que se disputa en Finlandia.

Por Pablo Chagumil
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 08:48
Por primera vez argentina levanta un 0-2 en una cita mundial

La selección Argentina de Vóley superó a Finlandia por 3-2 en el inicio del Mundial de Vóley masculino que se disputa en Manil, Filipinas. El equipo que dirige Méndez comenzó muy mal, pero de a poco fue levantando hasta conseguir la victoria.

Sin dejar una buena imagen en el juego, pero con una entrega enorme. Cuando De Cecco pudo armar limpio, Argentina comenzó a progresar, teniendo a Jan Martínez como la gran figura, más los puntos de Kukartsev y Palosky.

El elenco argentino debió batallar en todo momento, principalmente por el la férrea defensa finlandesa. Con un comienzo errático y son mucho volumen de juego, cayó en el primer set 25-19. En el segundo el panorama no cambió, el elenco europeo se hizo fuerte y aseguró el primer punto con un sólido 25-18.

El tercer set tuvo otra cara en el elenco que comanda Méndez, Jan Martínez en la recepción le permitió ajustar más darle mejores pelotas a Luciano DE Cecco en recepción. Kukartsev metió puntos clave y Argentina ganó el set 25-22.

Argentina batalló en todo momento, y pudo quedarse con la victoria

El cuarto fue una batalla anímica, Finlandia sacó ventajas de entrada y defendió pelotas imposibles. Argentina se mantuvo siempre en juego pero corriendo de atrás, achicando una diferencia de 6 puntos y los momentos culmine llegó mejor plantado, y con un 25-22, llevó el juego a un quinto set.

El Tiebrek inició mejor para Finlandia, Argentina lo igualó en 5, y sacó una pequeña diferencia de 8-6, Jan Martínez fue clave en ataque y estiró diferencias por el bloqueo 11-7, y cerrando un muy trabajado triunfo 15-11.

Argentina logró levantar por primera vez un 0-2 en un mundial y comienza la gran cita con el pie derecho. Próximo partido, el elenco argentino se enfrentará a Corea del Sur, el lunes 23.30, por la segunda fecha de la fase de grupos.

 

