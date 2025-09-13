Neuquén ya suma 12 medallas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Neuquén sigue sumando medallas en los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025 logrando dos medallas de plata en para-canotaje y en patín carrera y tres de bronce: dos en patín y la restante, en rugby seven femenino. Con estos resultados la delegación provincial suma en cuatro jornadas 12 medallas (4 de oro, dos de plata y 6 de bronce).

En Canotaje adaptado, que se desarrolla en la pista de la laguna Setúbal de Santa Fe, una de las subsedes de este certamen, Mariano Turner se impuso en K1 200 metros y se convirtió en el primer deportista adaptado en conseguir una medalla en los JADAR. Ex nadador de élite y competidor en el canotaje, desde 2019 sumó un nuevo lauro a su vertiginosa carrera en esta modalidad en donde ya cosechó -entre otros logros- una medalla de plata, la primera de Argentina en los Panamericanos de Canadá, en 2022 y la presea de bronce en el Mundial de la disciplina en Dinamarca al año siguiente.

Por otro lado, en la pista del Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué, la delegación neuquina de patín festejó los primeros logros del día en la sede de Rosario. Marianella Salomón logró plata en los 5000 y compartió el podio con su compañera Josefina Reyes Petrelli, que llegó tercera y se llevó el bronce. El oro fue para la santafesina Solange Bird. En la misma distancia en varones, logró la presea de bronce David Toro Espejo, que finalizó detrás del local Daniel Tuya y el bonaerense Daniel Persechini.

El seleccionado femenino del Alto Valle se quedó con el bronce

En otras de las disciplinas, el seleccionado del Alto Valle integrado por jugadoras de Neuquén, Patagonia, Marabunta y Roca, perdió en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario con Entre Ríos 26-15 y luego con Tucumán, 38-5, quedando en el tercer lugar de la clasificación para llevarse la presea de bronce.

El otro punto alto de la jornada estuvo en la arena del Predio Ferial del Parque Independencia en el estreno del beach handball, disciplina en la que Neuquén es candidato a llevarse medallas. Los varones ganaron sus dos compromisos y avanzaron a la final, en tanto que las damas accedió a esta instancia este sábado luego de superar a Córdoba.

el Beach va en búsqueda del podio

Otras disciplinas

En tenis, Agustina Zurita y Agustina Di Lucente perdieron en dobles con Santa Fe mientras que en golf, el sanmartinense Nicolás Cabanillas cerró su participación en el certamen que se realizó en el Jockey Club de Rosario en el puesto 15° con 229 golpes empleando 75, 79 y 75 impactos en sus tres rondas de salida. El ganador fue el bonaerense Santiago Bailleres con 211 golpes.



Las disciplinas que debutarán este sábado son el para-levantamiento de pesas con Sofía Aguirre Quintulén y para-atletismo con Diego Martín González en los 100 metros y taekwondo con José Luis Acuña y Santino Mazzanti.



En Rafaela, la otra sede de competencia de los JADAR, debutará Abril Garzón, en la modalidad Ómnium de ciclismo en pista.