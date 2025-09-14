Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central recibe a Boca en el Gigante de Arroyito en uno de los encuentros más atractivos de la jornada, con los condimentos de la vuelta de Miguel Ángel Russo a Rosario y el reencuentro en cancha de Ángel Di María y Leandro Paredes. El Xeneize viene de ganar tres partidos al hilo, mientras que el Canalla busca volver al triunfo luego de haber ganado hace tres semana el clásico de la ciudad ante Newell's. Por ahora, es igualdad 1-1 en Arroyito.

Di María lo empató con un gol olímpico

Cuando Rosario Central iba con todo por el empate, una muestra de jerarquía (con cierta complicidad de Leandro Brey en el cálculo) de Fideo le entregó el empate a los rosarinos. El '11' fue a patear un córner desde la derecha y buscó el arco con un envío alto y cerrado que se le metió al arquero de Boca por el primer palo luego de que fallara en el cálculo de dónde iba a caer esa pelota. Poco le importó a Di María, quien gritó ese 1-1 con alma y vida.

Battaglia había abierto la cuenta

El Xeneize pegó primero en el partido gracias a una rápida ejecución de una pelota quieta. Leandro Paredes puso a correr a Brian Aguirre, que se acomodó para sacar un centro de zurda al punto penal al que Rodrigo Battaglia le puso la cabeza para establecer la ventaja parcial de los conducidos por Russo en Arroyito.

Brey y una gran atajada ante Malcorra

El arquero de Boca, que vuelve a la titularidad tras ocho meses, se lució en la primera ocasión seria del encuentro. Ignacio Malcorra recibió un toque de Santiago López casi en la medialuna del área y probó un derechazo al segundo palo que exigió a Brey a una buena estirada para mandar la pelota al córner.

Inicio accidentado en Arroyito

Apenas pasado el minuto de juego, un forcejeo entre Alejo Véliz y Ayrton Costa terminó en una fea caída del delantero de Central sobre su hombro derecho. El ex Tottenham quedó tendido en el piso y rápidamente los médicos entraron a atenderlo. A pesar de la preocupación, el atacante pudo reingresar un par de minutos después.

Reencuentro de amigos y campeones

La tarde rosarina tendrá duelo de campeones del mundo: Di María por el lado del local y Paredes en el Xeneize, volverán a verse las caras dentro de una cancha de fútbol, que aunque los ha enfrentado anteriormente, los tuvo del mismo lado en Paris Saint-Germain y con la Selección Argentina hasta mediados de 2024, cuando Fideo anunció su retiro tras ganar la Copa América. El primer contacto de la tarde ya ocurrió en el túnel, donde ambos se dieron un sentido abrazo antes de salir al campo.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Ángel Di María, Santiago López y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.

La previa

Con la victoria ante Aldosivi hace dos semanas, Boca quedó con 12 puntos dentro de la zona de clasificados, y un buen resultado lo podría dejar hasta líder de la Zona A junto a Barracas Central. Por su parte, Miguel Ángel Russo se hará presente en el Gigante de Arroyito a pesar de estar casi toda la semana sin ir a los entrenamientos por prescripción médica. Será su reencuentro con la gente del Canalla, donde es ídolo y se consagró por última vez en la Copa de la Liga 2023.

En cuanto al once del Xeneize, Leandro Brey irá el arco en lugar del lesionado Agustín Marchesín, desgarrado en el último duelo en Mar del Plata y que todavía se encuentra en recuperación. Por fuera de esa variante obligada, la decisión de Russo es repetir el equipo.

Paredes, cada vez más importante en este Boca.

Por su parte, Rosario Central está quinto de la Zona B con 10 unidades, y aún debe 45 minutos del juego con Sarmiento en Junin, suspendido por lluvia. Con Tomás O'Connor descartado, Gaspar Duarte será uno de los que ingrese al equipo, mientras que Santiago López también se mete entre los titulares.

