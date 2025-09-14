El enfrentamiento de Ángel Di María y Leandro Paredes en el fútbol argentino activó una vieja estadística, ya que hacía 28 años que no se enfrentaban dos campeones del mundo en el certamen doméstico. Entonces habían sido Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga los protagonistas de la historia.

Ambos consagrados en México 1986, y ya en el epílogo de sus carreras, se cruzaron por el Apertura de 1997 defendiendo las camisetas de San Lorenzo e independiente, respectivamente. Ya había pasado 11 años de la conquista en América del Norte, a diferencia de lo vivido este 14 de septiembre de 2025 que cruzó a los dos mediocampistas en el período vigente de su reinado mundialista con la Selección

En el partido de los ´90, la victoria fue del conjunto local a través de un gol de Claudio “Pampa” Baggio. Esta tarde, la historia terminó empatada 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, con una notable participación de Di María, anotando un gol olímpico para el “Canalla” en la octava fecha del Clausura 2025.

Los 90 minutos

Ambos campeones del Mundo en Qatar 2022 completaron los 90 minutos y fueron importantes en el funcionamiento de sus equipos.

Más allá del saludo inicial, el momento más esperado de la tarde noche llegó en el final del cruce cuando ambos intercambiaron sus camisetas. Evitaron ponérselas, pero las colgaron sobre sus cuellos y posaron para los fotógrafos que esperaban por ese momento tan especial.

Con la igualdad, el Xeneize quedó 3° en la zona A. Los de Rosario 6° en el B. Por ahora, ambos clasificarían a los playoffs por las definiciones y además se están metiendo en la clasificación para la Copa Libertadores del 2026, uno de los grandes objetivos deportivos para ambos.