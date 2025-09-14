Tigre y Talleres no se sacaron ventaja en Victoria y siguen sin levantar cabeza

La octava fecha del Torneo Clausura tuvo su cierre en Victoria con un empate sin goles entre Tigre y Talleres. El encuentro dejó más dudas que certezas, ya que ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones ni generar peligro real sobre el arco rival. El trámite fue friccionado, con mucho tránsito en la mitad de la cancha y pocas ocasiones de gol.

El Matador, que llegaba golpeado tras su eliminación en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, volvió a mostrar carencias ofensivas. Bajo la conducción de Diego Dabove, Tigre estiró a cuatro la racha de partidos sin victorias y sigue sin poder recuperar la confianza que lo supo caracterizar como local en el José Dellagiovanna.

Por el lado de la T, el equipo de Carlos Tévez insinuó un leve dominio en el juego y fue el que más buscó durante algunos pasajes del partido. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales volvió a dejarlo con las manos vacías en cuanto a resultados. La urgencia del descenso lo obliga a sumar de a tres, pero la igualdad lo mantiene comprometido en la tabla de promedios.

El punto terminó siendo poco negocio para ambos. Tigre quedó estancado en la mitad de la tabla, lejos de los puestos de clasificación a las copas, mientras que Talleres no logra salir de la zona baja y depende también de lo que hagan sus rivales directos.