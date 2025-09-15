Foto finish define al campeón: Alphonce Simbu hizo historia en Tokio

El Mundial de Atletismo de Tokio vivió una definición de maratón que quedará grabada en la memoria del deporte. Alphonce Simbu, de Tanzania, se consagró campeón del mundo en la carrera masculina tras imponerse por apenas 3 centésimas sobre el alemán de origen eritreo Amanal Petros. La resolución debió confirmarse mediante foto finish, ya que ambos atletas cruzaron la meta prácticamente al mismo tiempo.

Ambos corredores registraron un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 48 segundos, y solo gracias a la tecnología se pudo determinar al ganador. La victoria de Simbu representa la primera medalla de oro de la historia de Tanzania en un Mundial de Atletismo.

La carrera se definió en los últimos 30 metros. Petros parecía tener ventaja, pero en la recta final Simbu logró emparejarlo y superar al europeo en una llegada de película. El italiano Iliass Aouani llegó en tercer lugar, cinco segundos detrás de los líderes.

“Hoy hice historia. Conseguí la primera medalla de oro de Tanzania en un Mundial”, afirmó Simbu. “Al entrar al estadio, no estaba seguro de si ganaría, pero al llegar a meta y ver los resultados, me sentí aliviado”, agregó el nuevo campeón.

En cuanto a la participación latinoamericana, el uruguayo Christian Zamora fue el mejor clasificado, llegando 32º con un tiempo de 2:16:09; el mexicano Marcelo Laguera terminó 48º (2:20:56) y el chileno Hugo Catrileo, 54º (2:23:29).