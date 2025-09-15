El Muñeco y su enigma: ¿repetirá la línea de tres ante Palmeiras?

Marcelo Gallardo regresó de La Plata con conclusiones positivas luego de la victoria 2-1 sobre Estudiantes. Más allá del resultado, el Muñeco valoró cómo se plantó el equipo en un escenario siempre complicado y cómo la línea de tres defensores utilizada durante gran parte del primer tiempo dio solidez y control en la cancha.

Con la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras a la vuelta de la esquina, el entrenador analiza repetir el esquema que, aunque aplicado pocas veces, permitió a River manejar el partido en UNO y sacar ventaja de dos goles antes de la expulsión de Lucas Martínez Quarta. La innovación táctica implicaría mantener a los laterales más adelantados, prácticamente jugando en la mitad de la cancha, y contar con un líbero de garantías para sostener la defensa.

En cuanto a los nombres, la alineación titular no sufriría grandes modificaciones respecto al equipo que derrotó a Estudiantes: Kevin Castaño ingresaría por el suspendido Giuliano Galoppo, y Gonzalo Montiel volvería por Fabricio Bustos tras descansar en la fecha FIFA. La duda central se concentra en la defensa, donde Lucas Martínez Quarta podría volver a ser titular tras cumplir su sanción, aunque Paulo Díaz también aparece como alternativa. Juan Portillo, en su función de líbero, y Lautaro Rivero ratificaron su buen momento y serían piezas clave en la línea de tres.

La probable formación de River para el duelo de ida ante Palmeiras en el Monumental sería: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Gallardo tendrá la última palabra en los entrenamientos previos al partido, evaluando si mantener la línea de tres defensores o volver a la tradicional línea de cuatro, considerando la exigencia y el nivel de un rival de peso como Palmeiras en instancias de eliminación directa.