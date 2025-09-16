Tras un fin de semana turbulento donde el ciclo de Julio Vaccari llegó a su fin, Independiente tiene nuevo entrenador y será Gustavo Quinteros. El ex Vélez acordó verbalmente su llegada al Rojo con un vínculo que lo tendrá hasta diciembre de 2026 y, como tendría pocas prácticas de acá al duelo del domingo ante San Lorenzo, su debut sería en el clásico de Avellaneda ante Racing.

Sin trabajo desde abril cuando Gremio lo despidió, Quinteros se encuentra actualmente de vacaciones en Miami, y no tenía previsto regresar al país hasta el 23 de septiembre, sin embargo el fuerte interés que mostró el club de Avellaneda por contratarlo cambió los planes del entrenador de 60 años, que se consagró con Vélez en la Liga Profesional a fines de 2024 y tuvo un corto paso por el club de Porto Alegre. En el medio, descartó algunos ofrecimientos con el de una posible vuelta a Colo-Colo, donde fue campeón, y fue sondeado por Boca previo a la contratación de Miguel Ángel Russo.

El DT regresaría al país este jueves para firmar su contrato con Independiente y asumir a cargo del plantel. Con vistas al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo, la necesidad del Rojo por sumar de a tres en el presente Torneo Clausura (está último en su zona) decantaría que el próximo duelo lo dirija Carlos Matheu, entrenador de la Reserva, por el poco tiempo de trabajo que tendría Quinteros para preparar el encuentro.